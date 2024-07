Carpi, salutano altri cinque del gruppo promozione

Dopo l’addio dal guardiano Viti, il Carpi ha salutato ieri altri cinque giocatori biancorossi che hanno partecipato alla grande cavalcata del ritorno in Serie C. Stiamo parlando di cinque difensori a cui non è stato rinnovato il contratto, fra cui spicca il nome di Marco Maini che senza l’infortunio subito a Campobasso nell’ultima gara di Poule scudetto sarebbe probabilmente stato fra i confermati, al fianco di Calanca e Rossini. Il centrale bolognese saluta dopo appena 6 presenze (col magnifico gol a Fidenza contro il Borgo alla seconda giornata) di cui 3 prima di farsi male a settembre col Fanfulla, stop che gli costò 7 mesi di assenza prima del nuovo crack al ginocchio in Molise. Lascia la maglia biancorossa anche uno dei due carpigiani della rosa, Filippo Sabattini, terzino classe 2004 che dopo aver avuto grande spazio due anni fa, l’anno scorso è stato poco utilizzato anche se a 20 anni può già vantare 37 gettoni con la maglia del Carpi in D.

Come lui fa le valigie Mohamed Laamane, altro 2004 mancino che fra le ultime due annate ha collezionato 12 presenze, ma come Sabattini l’anno scorso ha avuto pochissimo spazio. Gli altri due addi riguardano i due centrali che sono arrivati a stagione in corso prima per il ko di Maini a settembre e poi per i problemi fisici che aveva accusato Rossini. Si tratta di Gianluca Zucchini (‘95), prelevato a novembre dal Desenzano che ha messo insieme 19 reti risultando decisivo anche in zona gol con la rete del 2-1 ad Agliana, gara chiave della volata finale punto a punto con il Ravenna. Poi Filippo Frison, classe 2002, scuola Fiorentina che ha collezionato 10 presenze in biancorosso, suddivise fra Serie D e Poule Scudetto, ma anche a causa di qualche infortunio non ha mai trovato continuità.

Nei prossimi gironi il Carpi completerà gli addii ma inizierà anche ad annunciare i primi innesti, fra cui quello sempre più vicino di Precious Amayah, mediano classe 2000 in forza negli ultimi due anni al Corticella con cui ha giocato 59 gare segnando 3 reti (una anche al Carpi a dicembre 2022 quando i bolognesi sbancarono il "Cabassi"). Giocatore dal grande potenziale fisico che nelle ultime ore ha trovato l’accordo coi biancorossi, superando nelle gerarchie della mediana anche Cristian Scorza (2000), libero dopo la discesa in D della Fermana.

Davide Setti