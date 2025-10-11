Carpi sempre più pirata. Il tris vale il quarto posto

BRA 1 CARPI 3

BRA (3-4-2-1): Renzetti; De Santis, Cannistra, Sgarzela; Nesci (38’st Cuccinello), Tuzza, Brambilla (24’st La Marca), Pautassi; Baldini, Minaj; Di Biase (29’st Dimatteo). A disp. Franzini, Menicucci, Rottensteiner, Chiesa, Morleo, Rabuffi, Corsi, Maressa, Lionetti, Chiabotto, Chianese. All. Nisticò

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli (19’st Lombardi), Rossini; Verza (19’st Rigo), Figoli (29’st Pietra), Rosetti, Cecotti; Cortesi (29’st Arcopinto), Casarini; Sall (39’st Stanzani). A disp. Scacchetti, Perta, Pitti, Tcheuna, Visani, Toure, Mahrani, Forte. All. Cassani

Arbitro: Bozzetto di Bergamo

Reti: 6’ Panelli, 41’ Cortesi, 8’st Baldini, 26’st Lombardi

Note: spettatori totali 139 più 44 abbonati. Ammoniti Di Biase, Figoli, Panelli, Rossini. Angoli 2-3. Recupero 0’pt

SESTRI LEVANTE (Genova)

Il cuscino biancorosso ha il profumo sorprendente di quarto posto. Il Carpi va a letto appollaiato alle spalle delle corazzate Arezzo, Ravenna e Ascoli, un sonno tanto dolce quanto meritato, dopo la terza vittoria in 5 trasferte, la seconda di fila 7 mesi dopo l’ultima volta. I Pirati di Cassani l’hanno costruita con un primo tempo stellare chiuso sul 2-0, complicandosi un po’ la vita nella ripresa ma poi riprendendo il filo nel finale.

Un Cortesi sontuoso (gol e assist, sono 4 e 5 in 8 gare…) e il solito "club dei difensori goleador" a cui dopo Rossini e Zagnoni si sono iscritti anche Panelli e Lombardi certificano questo ottimo avvio con 14 punti in 9 giornate. Il Carpi in fotocopia a quello col Perugia comincia col piede sul gas e dal primo corner Cortesi pennella per il colpo di testa sul primo palo di Panelli per l’immediato vantaggio. L’assenza di Sinani davanti (ko in rifinitura) toglie profondità ai piemontesi. Solo Di Biase stuzzica Sorzi e per poco alla mezz’ora con una bordata a giro da 30 metri lo sorprende, ma l’incrocio dei pali salva il Carpi.

Le chance di Casarini (destro alto), Cortesi (centrale) e Sall (inzuccata parata) precedono l’occasionissima di Cortesi, che liberato da Zagnoni e dal movimento di Sall spara clamorosamente alto dal dischetto. Nemmeno il tempo di disperarsi che l’asso biancorosso pennella col suo mancino una punizione da applausi per il 2-0 del riposo. Una gara che sembra in ghiaccio si trasforma in un frullatore di emozioni nei primi 30’ della ripresa. Quando dopo pochi minuti il colpo di testa a botta sicura di Rossini, dopo l’assolo di Cortesi a sinistra, viene salvato da Minaj sulla linea, a Renzetti battuto, c’è aria di sliding door. Sulla ripartenza successiva Minaj libero a destra per Baldini, bravo a infilarsi fra Rosetti e Casarini.

Cortesi ha subito la palla per richiuderla, ma sul lancio di Rossini bucato da Sganzerla il 72 manda clamorosamente fuori davanti a Renzetti. Cassani mette Lombardi e Rigo ma ci vuole un super Sorzi per negare il 2-2 a Nesci da due passi. E allora la porta gira ancora, questa volta il vento è biancorosso: da corner Cortesi scambia con Figoli e mette per Lombardi che in ascensore firma la sua prima rete fra i "pro". E’ il game over con 20’ di anticipo, il cuscino del quarto posto accompagna il sonno del Carpi.

Davide Setti