Carpi senza Rossini, c’è Lombardi

Quello di lunedì sera sarà il primo Carpi stagionale senza Matteo Rossini. Il difensore nato in città è stato fermato dal Giudice per aver ricevuto la quinta ammonizione nelle prime 9 giornate (4 subite nelle ultime 4 sfide…) e dovrà guardare dalla tribuna la sfida con l’Ascoli. Rossini fin qui è stato uno degli "intoccabili" biancorossi, l’unico giocatore di movimento ad aver giocato tutti i 900’ minuti (più recuperi vari) della stagione fra campionato e coppa, in compagnia del guardiano Sorzi. Le 10 gare di fila diventano 14 perché Rossini era stato titolare anche nel finale di stagione scorso, sempre senza essere mai sostituito, nelle ultime 4 sfide con Ternana, Legnago, Torres e Sestri Levante. Più in generale l’ex Lentigione ha giocato 25 delle ultime 27 gare del Carpi, saltando solo le sfide di Campobasso e in casa col Gubbio, dove rimase per qualche acciacco per 90’ in panchina. Senza di lui mister Cassani dovrà vare un assetto inedito in questa prima parte di stagione: probabilmente toccherà a Panelli allargarsi a sinistra con Zagnoni che rimarrà a destra e Lombardi che entrerà da centrale del terzetto. Fin qui Cassani ha fatto ruotare infatti solo questi 4 biancorossi negli slot della difesa a tre, un poker di grande affidabilità sia in fase difensiva che sottoporta. Il "club dei difensori" ha infatti timbrato già 5 reti, poco meno del 50% delle 12 totali segnate dal Carpi in 9 giornate: oltre ai 2 gol di Rossini hanno segnato un gol a testa Zagnoni (con la Pianese), Panelli e Lombardi nell’ultima gara di Sestri col Bra. Per ora infatti non è stato ancora lanciato il giovane Pitti, il quinto che potrebbe alternarsi nei tre dietro, fermato anche dal colpo alla schiena che lo ha tenuto fuori per un paio di gare.

Dal campo. Ieri Amayah ha svolto ancora tutto il lavoro con la squadra, saltando solo la partitella e prosegue il suo percorso verso una possibile convocazione. Solo terapie per Forte dopo lo stop al ginocchio sinistro di martedì che verrà gestito nei prossimi giorni, fermi sempre Gerbi e Forapani, mentre c’è qualche acciaccato, come Casarini, che è stato gestito ma non dovrebbe essere in dubbio.

Pubblico. Per la sida di lunedì sera si attende il pubblico delle grandi occasioni al "Cabassi" e potrebbe essere battuto il record stagionale delle quasi 2mila presenze per la gara di debutto fra Carpi e Juve Next Gen. Sono infatti andati esauriti in poche ore i 500 tagliandi di curva ospiti messi a disposizione dei tifosi ascolani. Per i tifosi biancorossi la prevendita è attiva online sul circuito Vivatciket, mentre la biglietteria del "Cabassi" (lato tribune) sarà aperta lunedì dalle 17 sino alle 21,15.

Davide Setti