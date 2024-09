Carpi, Serpini soddisfatto: "Siamo stati all’altezza"

La domanda che un po’ tutti si facevano alla vigilia della gara col Rimini ("ma il Carpi è da Serie C?") da lunedì sera ha una risposta ben precisa. La squadra di Serpini ha giocato con cuore e orgoglio, ha fatto vedere anche tante cose buone dal punto di vista tecnico, mettendo in difficoltà un avversario che non aveva subito tiri in porta nelle due gare di Coppa con Arzignano e Lumezzane. "Sono molto contento della prestazione – spiega il tecnico dopo l’1-1 – non avremmo meritato di perdere. Il calcio è strano, abbiamo fatto 35’ iniziali ottimi ma eravamo sotto, poi nel momento peggiore abbiamo pareggiato. Però è stata una prova straordinaria, faccio i complimenti ai ragazzi. Qualche lacuna che ci è costata cara, ma sono contento della reazione perché questa è la strada giusta. Le scelte iniziali? Saporetti, Cecotti e poi Figoli dopo la rifinitura avevano la febbre. Da lì nasce la soluzione con Calanca terzino sinistro, che ha fatto un’ottima gara, e Forapani che è andato molto bene in mezzo. Avevamo preparato la gara in un’altra maniera per questo dico bravi a tutti. Stanzani e Sereni? Hanno dato tanto ed erano poco lucidi quando sono stati cambiati, questa è la nostra filosofia perché abbiamo cambi ottimi in panchina". Serpini parla anche del contatto su Rossini non visto nel 2-1 riminese, su cui anche il tecnico riminese Buscè ha ammesso fosse fallo. "Per me se non è fallo Rossini è folle – conclude – perché ha la palla fra i piedi, non c’era nessun motivo per andare giù, prendere gol così fa male".

Per Erik Gerbi tante occasioni e anche la prima rete stagionale. "Sono felice per il punto – spiega l’attaccante – e per il gol al debutto sotto la curva, ha sapore ancora più speciale. Volevamo dimostrare da neopromossa che ci possiamo stare. Il gol? E’ uno schema che proviamo in allenamento, la loro difesa è scappata con ritardo, ma Mandelli ha messo una gran palla. Ma devo fare meglio nelle 3 occasioni del primo tempo, devo lavorare molto in allenamento". Il dg Enrico Bonzanini fa i complimenti al pubblico e alla squadra. "Abbiamo dimostrato di poterci stare di fronte a una grande squadra – spiega – peccato per l’episodio dell’1-2: prima c’era un contato fuori area si Cortesi non visto, sul ribaltamento non vedere quella trattenuta su Rossini ci ha penalizzato. Perdere così sarebbe stata una grande ingiustizia. Il pubblico? Una grande risposta, in curva vedo sempre più ragazzi giovani e famiglie".

Tifosi I Guidati dal Lambrusco hanno annunciato che diserteranno la gara di domenica 1 a Busto Arsizio col Milan Futuro per protestare contro la presenza delle squadre B in Serie C.

Davide Setti