Carpi sfida il Legnago per un triplo salto verso i playoff

Triplo salto verso i playoff. E’ quello che proverà a fare stasera il Carpi ospitando alle 20,30 un Legnago ultimo e obbligato a vincere per evitare la D. Le frenate di Perugia, Pontedera e Gubbio danno ai biancorossi la grande chance, con un successo, di mettere la freccia su tutte e tre le rivali e volare in solitaria al decimo posto a 180’ dalla fine della stagione, ma chi pensa però che sarà facile non ha fatto i conti con mister Cristian Serpini. "Se non metteremo in campo la stessa determinazione che di sicuro avranno loro – le sue parole – c’è il rischio di fare delle figuracce. Dobbiamo capire che col Legnago è un passaggio chiave. Tabella playoff? Penso che con 6 punti in 3 gare avresti delle ottime chance . Avvicinandoci alla gara ci siamo concentrati sul Legnago. Troviamo un avversario più che vivo da quando c’è Bagatti, corre e gioca un calcio ordinato". Nei biancorossi Tcheuna è out. "Rodrick ha subito un’elongazione alla coscia speriamo possa rientrare prima di fine stagione. Cortesi sarà trequartista, mentre Figoli non sta bene e parte dalla panchina".

Programma. Pianese-Pineto 4-0, Perugia-Sestri 2-2, Spal-Pontedera 1-1, Milan U23-Ternana 1-0, Entella-Arezzo 2-1, Pescara-Gubbio 2-0, Ascoli-Torres 1-2, Lucchese-Vis Pesaro 1-0, Rimini-Campobasso 1-1, Carpi-Legnago.

Clas. Entella 81, Ternana (-2) 70, Torres 65, Pescara 61, Arezzo 58, Vis Pesaro 56, Pineto 55, Pianese 53, Rimini (-2) 50, Pontedera e Gubbio 45, Perugia 44, Carpi 43, Campobasso 40, Ascoli 39, Lucchese (-6) 36, Milan U23 33, Spal (-3) 31, Sestri 27, Legnago 25.

Dal campo. Amayah va in mediana e Cortesi trequartista alle spalle di Stanzani e Gerbi.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Calanca, Rigo; Casarini, Mandelli, Amayah; Cortesi; Gerbi, Stanzani. A disp. Lorenzi, Theiner, Verza, Cecotti, Panelli, Visani, Puletto, Contiliano, Campagna, Figoli, Saporetti, Sall, Petito. All. Serpini. LEGNAGO (4-3-2-1): Perucchini; Tanco, Noce, Ampollini, Muteba; Casarotti, Bombagi, Leoncini; Zanetti, Franzolini; Basso Ricci. A disp. Bajari, Rigon, Koblar, Tonica, Gazzola, Ruggeri, Dore, Svidercoschi, Morello, Spalluto, Banse. All. Bagatti. Arbitro: Maccorin di Pordenone

Davide Setti