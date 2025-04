Carpi sfida Ternana: obiettivo salvezza e playoff in bilico

L’esempio è quello della Primavera biancorossa di mister Valmori, che battendo ieri 2-0 al "Cabassi" la Giana (reti di Acatullo e Mesoraca, Furghieri para un rigore sull’1-0) nell’ultima di campionato ha staccato il pass playoff, chiudendo al 4° posto. Non sarà però così facile per il Carpi dei grandi, che oggi (ore 15) nella quart’ultima di campionato gioca sul campo della Ternana seconda e reduce dal cambio in panchina con l’arrivo di Liverani per Abate. Il 4-1 del Pontedera sulla Lucchese di fatto ha messo in ghiaccio la salvezza (rossoneri a -7 con 3 gare da giocare, sempre che le giochino…) ma ha anche fatto salire a 4 punti la distanza dall’11° posto del Pontedera, tanti da recuperare in 4 gare se oggi non si farà risultato in Umbria. "Vogliamo tornare a muovere la classifica – le parole di mister Cristian Serpini – e per farlo servirà una gara quasi perfetta. Andiamo con fiducia, perché le ultime prestazioni, pur senza bottino, ci hanno restituito buone sensazioni, non si può fare a Terni una gara di barricate perché il gol prima o poi lo prendi, serve personalità per andarsela a giocare. Punti salvezza o playoff? Pensiamo alla salvezza. Da quando abbiamo parlato di playoff abbiamo perso un po’ di cattiveria".

PROGRAMMA. La quart’ultima giornata: Pineto-Pescara 1-0, Legnago-Pianese 0-2, Sestri-Milan U23 1-2, Vis Pesaro-Rimini 1-2, Gubbio-Ascoli 0-0, Pontedera-Lucchese 4-1, Arezzo-Perugia (ieri sera), oggi (12,30) Torres-Spal, (15) Ternana-Carpi, Campobasso-Entella. Clas. Entella 75, Ternana (-2) 70, Torres 61, Pescara 58, Vis Pesaro 56, Pineto 55, Arezzo 52, Pianese 50, Rimini (-2) 49, Gubbio 45, Pontedera 44, Perugia 43, Carpi 40, Campobasso e Ascoli 39, Lucchese (-6) 33, Milan U23 30, Spal (-3) 29, Sestri 26, Legnago 25.

DAL CAMPO. Sall è fuori come Contiliano e Forapani, convocato Panelli che però non verrà rischiato, in difesa Rossini a destra con Calanca al centro, in mediana Casarini o Amayah, in attacco Fossati con Cortesi. Negli umbri squalificati il capocannoniere Cicerelli e Vallocchia, infortunati Loiacono, Romeo e Brignola, non al meglio Capuano.

TERNANA (4-3-1-2): Vannucchi; Casasola, Maestrelli, Fazzi, Martella; Aloi, De Boer, Corradini; Curcio; Cianci, Ferrante. A disp. Passador, Vitali, Bellavigna, Bonugli, Capuano, Donati, Tito, Ciammaglichella, Damiani, Donnarumma, Millico. All. Liverani CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Calanca, Rigo; Casarini, Mandelli, Figoli; Puletto; Cortesi, Fossati. A disp. Theiner, Lorenzi, Verza, Cecotti, Tcheuna, Panelli, Visani, Amayah, Campagna, Stanzani, Saporetti, Gerbi. All. Serpini.

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata

Davide Setti