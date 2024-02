Carpi si arrende a Imola al fotofinish

Il Rugby Carpi lotta ma non riesce a evitare la quinta sconfitta di fila nel Girone promozione di Serie C. I "falchi" si arrendono in casa 22-17 all’Imola terzo della classe nella 12^ giornata, portandosi a casa comunque il punto di bonus: Catellani apre le marcature su calcio di punizione, poi Carpi subisce meta dalla mischia. Passano 2’ e la corsa di Di Rosa vale il nuovo vantaggio, impattato da Imola prima della meta di Pettenati per 17-10 carpigiano al riposo. Nella ripresa Imola prima impatta e poi all’ultima azione segna la meta del 22-17. Ora dopo la sosta si gioca il 25 sul campo di Bologna, che insegue in classifica a -3. Per le giovanili l’Under 18 cede 31-7 con la capolista Parma (a segno Malagoli), l’Under 16 viene travolta 97-10 dal Colorno (mete di Menon e Gasperini) e l’Under 14 si arrende 62-10 a Bologna.