Carpi Sombrero, gol, assist: è Cortesi show

Il "sombrero" su Perretta, il dribbling su Ladinetti, la palla scaraventata in rete, la corsa sotto la curva dei tifosi biancorossi e il bacio alla maglia, tutto con la fascia da capitano al braccio. I trenta secondi più devastanti della stagione di Matteo Cortesi hanno definitivamente restituito al Carpi uno dei suoi leader tecnici, autore a Pontedera di una gara strepitosa con assist per l’1-0 di Fossati e show personale nel raddoppio. Per il 26enne fantasista, fresco di rinnovo firmato a fine 2024 fino al 2026, è il compimento di un percorso di crescita cominciato con l’eccellente avvio di stagione, che poi si era bruscamente interrotto il 26 settembre con l’infortunio alla coscia subito con l’Ascoli. Uno strappo che gli aveva fatto perdere ben 9 gare e che lo ha costretto poi a un rientro graduale, con un paio di panchine e il nuovo debutto a fine novembre con la Ternana. Ma è servito un po’ di rodaggio per ritrovare quella forma "monstre" di inizio stagione, quando aveva convinto tutti che il Cortesi capace di fare la differenza in D (26 gare, 6 gol e 8 assist l’anno scorso col Carpi) potesse ripetersi anche in C, palcoscenico vissuto solo una volta in carriera, 4 anni fa a Cesena. Nelle ultime 4 gare (tutte da capitano) però è tornato il Cortesi devastante capace di segnare 2 gol (il rigore di Ascoli e la magia di Pontedera) e fare altrettanti assist, per Contiliano con la Spal e Fossati sabato scorso. Serpini lo ha schierato anche da seconda punta per esigenze di minutaggio e centimetri, ma è da trequartista, libero di svariare a tutto campo, che Cortesi è tornato a trascinare il Carpi.

Giudice. Confermate le squalifiche a Figoli, Puletto e Contiliano (ammonito in panchina) e a bomber Mignani e Nicoli della Pianese.

Lucchese caos. "Non c’è più nessuno in società e gli stipendi non sono stati pagati". E’ stato lo stesso mister Gorgone a confermarlo dopo il successo sul Perugia. La Lucchese sarà dunque penalizzata di 4 punti per i mancati pagamenti Irpef e Inps, ma la vera incognita è il futuro visto che c’è da finire la stagione senza stipendi: ieri la squadra ha deciso per ora di andare avanti, ma già a Sestri dovrà andare con mezzi propri e non è detto che finisca la stagione.

Arbitro. La sfida con la Pianese è stata affidata a Giuseppe Vingo di Pisa, coadiuvato da Lorenzo Chillemi di Barcellona e Paolo Cozzuto di Formia. Col Carpi è il secondo precedente: il primo ad aprile 2022 in D finì 0-0 in casa con la Correggese con due sviste clamorose, la prima su Carrasco lanciato a rete fermato per un offside inesistente e poi il netto mani in area dell’ex Gozzi non visto nel finale.

Davide Setti