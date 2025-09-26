Carpi, sono a rischio. Amayah e Cortesi

Il Carpi rischia di presentarsi domani ad Arezzo senza due delle sue colonne. Matteo Cortesi e Precious Amayah (nella foto) sono infatti in dubbio per la sfida sul campo della capolista. Le due gare ravvicinate hanno lasciato il segno e ieri entrambi sono rimasti a riposo: il capocannoniere biancorosso per un sovraccarico muscolare che sta gestendo da un paio di settimane, il centrocampista ex Corticella per un leggero affaticamento. Oggi la rifinitura darà qualche risposta in più, anche se per la loro convocazione non ci dovrebbero essere problemi, ma difficilmente saranno della partita dal 1’, con qualche chance invece di vederli magari a gara in corso, senza però rischiare nulla in vista delle prossime sfide. Due situazioni che complicano un po’ i conti per mister Cassani, già alle prese con 4 assenze: oltre a Forapani, infatti, mancheranno sicuramente anche Tcheuna, Pitti e Mahrani, anche se per tutti e tre dalla settimana prossima, quella che porta alla gara di domenica 5 col Perugia al "Cabassi", la sensazione è che si vada verso il rientro. Tcheuna ha terminato le cura all’Isokitenic per risolvere il dolore sulla cicatrice dell’adduttore infortunato nel campionato scorso e ieri era al campo, in attesa da martedì di rimettersi finalmente col gruppo dopo un mese e mezzo di stop forzato. Pitti sta riassorbendo il dolore alla schiena dopo un colpo in allenamento, mentre Mahrani ha smaltito la febbre e domani sarà convocato dalla Primavera nella gara sul campo della Carrarese per rimettere minuti nel motore. La formazione anti-Arezzo, dunque, al momento è ancora in alto mare, soprattutto per le scelte offensive visto che Amayah e Cortesi martedì col Ravenna erano stati schierati da trequartisti alle spalle di Gerbi. Possibile dunque che Cassani scelga Stanzani e Forte per appoggiare l’unica punta che potrebbe essere Sall, favorito su Gerbi pensando a cura gara con spazi in contropiede.

Davide Setti