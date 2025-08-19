Carpi, sorriso amaro. Forapani: oggi gli esami

È difficile poter sorridere in casa Carpi nonostante il positivo debutto stagionale di domenica sera in Coppa Italia di C. I biancorossi di Cassani hanno fatto fuori ai rigori il quotato Trento (0-0 al 90’) dopo una gara giocata alla pari con una delle "big" del girone "A", raggiungendo un traguardo (secondo turno di Coppa) che mancava dalla stagione di Riolfo (2019-20, Carrarese battuta poi ko a Vercelli). Ma il grave infortunio a Marco Forapani dopo appena 15’ ha rovinato il clima di euforia del gruppo biancorosso. Il centrocampista 2003 era alla prima gara ufficiale da quella del 25 ottobre 2024 a Pesaro, ultima giocata prima di rompersi il crociato del ginocchio destro in allenamento.

Operato lo scorso novembre, era rientrato a pieno regime per la preparazione, poi domenica un doppio intervento in pochi minuti del trentino Cappelletti gli è costato un nuovo infortunio al ginocchio. Uscito accompagnato a braccia dal medico biancorosso dottor Vincenzo Tronci, è poi tornato in campo a fine gara per con le stampelle per vedere i rigori.

Ieri ha svolto qualche esame preliminare, ma oggi ci sarà la risonanza che darà l’esito decisivo: la speranza è che si stato lesionato "solo" il collaterale e non il crociato destro già rotto (ai tempi della Spal si era già rotto anche il crociato sinistro…). Fosse il collaterale anche il caso più grave (rottura) potrebbe portare a un rientro, senza operazione, in 2 o 3 mesi, altrimenti per lui la stagione – come l’anno scorso – sarebbe finita in anticipo. Una mazzata gigantesca in primis per il ragazzo, che con Cassani aveva trovato una centralità tattica in tre ruoli (esterno, mediano e trequartista), e poi per il Carpi che perderebbe una pedina duttile e difficile da sostituire.

Con uno stop di soli 2 o 3 mesi il Carpi potrebbe anche pensare di non intervenire sul mercato (per il ruolo da mediano ci sono Amayah, Figoli, Casarini e l’under Rosetti), altrimenti dovrebbe cercare un altro giovane, coi nomi dei 2004 ex biancorossi Puletto e Contiliano (ancora liberi) che tornerebbero in auge, anche se entrambi hanno ingaggi fuori portata a meno che non arrivino in prestito da un club che ne possa pagare una parte di ingaggio.

Buone notizie invece per Amayah (pure uscito a metà ripresa), che come ha spiegato Cassani "ha un fastidio infiammatorio al ginocchio che dopo 50’ viene fuori, ma è gestibile".