Carpi, studente accerchiato e picchiato davanti al liceo: perquisizione della polizia

Modena 14 ottobre 2023 – La polizia sta proseguendo nelle indagini in corso che sono state avviate mercoledì scorso dopo che un giovane studente è stato aggredito nel corso di una spedizione punitiva fatta da una quindicina di giovani, fatto accaduto a Carpi davanti al liceo Fanti. Stando a quello che trapela, il giovane sarebbe stato accerchiato e picchiato da una quindicina di giovani dopo aver scambiato sui social alcuni messaggi con una ragazza. La questura di Modena fa sapere che le indagini, anche grazie a quanto mostrato dai video del sistema di sorveglianza, hanno portato all’individuazione di una serie di giovani che potrebbero essere fra gli autori dell’aggressione. Inoltre, sempre la polizia ha proceduto ad una perquisizione domiciliare a carico di un 19enne, residente in provincia di Reggio Emilia, durante la quale è stata sequestrata una pistola scacciacani privata del tappo rosso. Il 19enne è ritenuto uno dei membri della spedizione punitiva, le indagini proseguono per individuare anche gli altri.