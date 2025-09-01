Carpi, terza rissa nella notte in centro. Fd’I: "Siamo ostaggio della violenza"

Dopo neanche 24 ore dalle due risse avvenute a Carpi in corso Fanti/via Ciro Menotti e via Sbrillanci (angolo piazzetta Garibaldi), la città è scossa da un altro episodio inquietante. Una ulteriore lite degenerata, avvenuta sabato sera in via Nicolò Biondo, anche in questo caso a pochi metri dal centro storico, e che vede convolte più persone, anche alcune donne, forse nel tentativo di dividere le parti. Anche in questo caso, come per la notte precedente, il video ripreso da alcuni ragazzi che passavano in macchina è ben presto diventato virale, incrementando paura e senso di insicurezza tra i cittadini.

"Carpi è ostaggio della violenza", tuona il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia. "Sabato sera, in via Nicolò Biondo si è verificata l’ennesima rissa che ha coinvolto diverse persone, generando paura e tensione tra i cittadini - denuncia Annalisa Arletti, consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale a Carpi -. La città è ormai ostaggio di episodi di violenza che si ripetono con inquietante frequenza. Non è più tollerabile che le vie cittadine diventino teatro di scontri e degrado. Carpi merita sicurezza e ordine, non il silenzio di chi governa che non sa, evidentemente, come garantire neppure il diritto alla tranquillità di chi ci vive. Si è oltrepassato ogni limite: la Giunta a guida Pd non ha sotto controllo la situazione".

Sulla stessa linea Tommaso Casolari, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Carpi: "Quasi quotidianamente ci troviamo a raccontare episodi che gettano un’ombra sempre più cupa sulla città. I cittadini sono esasperati e si sentono abbandonati, non vedendo risposte dall’amministrazione comunale. Non è più accettabile assistere a questa escalation di violenza e inciviltà senza che chi governa assuma decisioni forti e immediate. La città non può rimanere in balia di bande e risse: occorre una svolta netta e coraggiosa".

"Noi come Fratelli d’Italia continueremo a denunciare ogni episodio e a chiedere provvedimenti immediati e concreti – concludono Arletti e Casolari –, partendo dall’applicazione delle misure che il Governo ha messo a disposizione: in primis il decreto Caivano e il DL sicurezza che intervengono proprio su baby gang e pubblica sicurezza. Carpi, la nostra città, deve assolutamente tornare a essere una realtà sicura e vivibile, non un luogo dove regna l’anarchia".

Maria Silvia Cabri