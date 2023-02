Carpi, tutti a caccia del nuovo Paperone La tabaccheria fortunata: "Festeggiamo"

di Maria Silvia Cabri

Carpi si è svegliata con un nuovo milionario o milionaria. Il jackpot da record vinto con il Superenalotto, ben 371 milioni, sarà diviso tra 90 giocatori che avevano comprato una quota di un classico ‘sistemone’: tra questi uno è stato giocato a Carpi. E così, da ieri mattina è ‘caccia’ al carpigiano fortunato che, con una schedina precompilata da 5 euro, si è portato a casa 4 milioni di euro con il più famoso dei giochi con la ’sorte’.

Alla tabaccheria ‘Magnanini’ di via Giovanni XXIII ieri già dalle prime ore si respirava un’atmosfera frizzantina. I clienti entravano in processione e la domanda era la stessa: ‘Chi è il vincitore?’. I titolari della ricevitoria, Emanuele Martinelli, insieme ai genitori Gianfranco ed Edda, sono emozionati e sorpresi: "Non abbiamo la più pallida idea di chi sia il vincitore o la vincitrice! Da stamattina è un continuo squillare del telefono, tra amici, parenti, conoscenti, tutti vogliono sapere chi è il fortunato carpigiano. Sempre se è di Carpi. Qui da noi passano, infatti, tanti clienti, quelli storici, abitudinari, ma anche molti di passaggio visto che ci troviamo su una via così trafficata".

Tanti i clienti, affezionati giocatori del Superenalotto, che esprimono il loro rammarico: "Non perdo una giocata, ma ieri (giovedì per chi legge, ndr) sono rimasta in casa a stirare e non sono venuta, magari toccava proprio a me la schedina vincente", commenta una signora, alla quale fanno eco altri clienti affezionati. "Non l’ho giocata questa volta, mi sarebbero passati tutti i dolori dell’età".

La tabaccheria è un punto di riferimento storico del quartiere e non solo da 70 anni: fondata dalla signora Magnanini, è stata poi affiancata dal figlio Gianfranco; negli anni Novanta è subentrata anche la moglie Edda, e dal 2008 il figlio Emanuele. Una tabaccheria ‘fortunata’: oltre alla vincita milionaria, a novembre scorso sono ritirati 50mila euro con il 10eLotto e, parecchi anni fa, ai tempi delle lire, 2 miliardi di lire con il Lotto.

"Siamo contenti per il vincitore – commentano i titolari – e reputiamo un bene che il premio sia stato diviso in tante quote, in modo che più persone abbiano vinto. A noi come ricevitoria non spetta niente per legge, poi se il vincitore vorrà venire a fare un brindisi lo accogliamo molto volentieri!".

In città non si parla d’altro: tra ipotesi sul fortunato vincitore a sogni ad occhi aperti su cosa ciascuno farebbe con 4 milioni di euro. "Ah noi non siamo tra i vincitori – raccontano alcuni signori che si danno sempre appuntamento in piazza Martiri –. Non saremmo qui adesso. Speriamo che i 90 vincitori sappiamo spendere bene tutti questi soldi senza sprecarli". "Io ho 82 anni: cosa me ne farei di tutti quei soldi? Meglio siano finiti ad un giovane", prosegue un altro carpigiano. Famiglia e figli sono le priorità evidenziate da tutti alla fatidica domanda ’Cosa farebbe lei con 4 milioni di euro?’. Poi viaggi, auto, ma anche la beneficienza. "Una Ferrari? Ma scherza! Il giorno dopo tutti capirebbero che sono io il neo milionario e poi verrebbero tutti a fare la fila per avere qualcosa. Meglio tenere un profilo basso e sistemare le priorità come la famiglia, i figli e i nipoti. Io ho otto nipoti, farei un bellissimo regalo ad ognuno di loro". Tra sogni e fantasia, prosegue la ricerca del carpigiano milionario…