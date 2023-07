CARPI: "Un angelo in Paradiso": Giovane mamma stroncata a 37 anni da una malattia - Elisa Torricelli, lascia un vuoto incolmabile a suo figlio Giovanni

Ha lottato fino all’ultimo ma non è riuscita a sconfiggere la malattia contro cui combatteva da anni. La carpigiana Elisa Torricelli, è morta ieri mattina, a soli 37 anni. Elisa amava sorridere ma soprattutto amava suo figlio Giovanni, di appena 9 anni, avuto con il consigliere comunale Antonio Russo con il quale aveva condiviso un lungo tratto di vita. "Elisa era una persona buona, disponile, gentile con tutti – racconta l’ex compagno Antonio –. Lascia un vuoto incolmabile in tutti noi ma soprattutto in nostro figlio che a soli 9 anni ha perso la sua mamma". Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza: "Quanti ricordi insieme. Il pensiero, da mamma, non può che andare al tuo piccolo Giovanni. La vita è stata terribilmente ingiusta; che la terra ti sia lieve e riposa in pace dopo tanta sofferenza"; "Un destino crudele. Al tuo piccolo ometto non mancherà l’amore di tutti noi, e tu gli starai accanto sempre. Buon viaggio stella incantevole; custodirò i tuoi ultimi audio e messaggi, hai lottato fino alla fine". "Se n’è andata un pezzo del mio cuore. Ora sei l’angelo più bello del Paradiso e l’angelo più bello per Giovanni".

Le esequie funebri si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Quartirolo.

m.s.c.