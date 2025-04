Carpi, un gran finale tutto ’Americano’

Antonín Dvorák arrivò negli Stati Uniti nel 1892: aveva 51 anni, era già piuttosto noto e aveva accettato la direzione del Conservatorio di New York. E oltreoceano il compositore boemo seppe aprirsi anche a suoni e atmosfere nuove, nel solco della sua passione per la musica popolare.

Nella sua celebre Sinfonia n. 9 "Dal nuovo mondo" si avvertono proprio gli echi di territori sconfinati, di praterie, di musiche dei nativi americani: Il tema principale – che è divenuto iconico – torna anche nel Quartetto n. 12 op. 96, detto il Quartetto "Americano", che Dvorák compose di getto nel giugno 1893: anche questo brano si caratterizza per l’uso della scala pentatonica, molto frequente nelle musiche folkloriche.

E proprio l’ "Americano" sarà una delle perle del concerto che il Quartetto Adorno (con Edoardo Zosi e Liù Pellicciari, violini, Benedetta Bucci, viola, e Francesco Stefanelli, violoncello) terrà oggi alle 17 al teatro Comunale di Carpi, che suggellerà così la sua importante stagione: ospite speciale del recital sarà il celebre pianista franco - canadese Louis Lortie. Il programma sarà tutto dedicato – appunto – a compositori attivi tra la fine dell’800 e i primi anni del ‘900: oltre al Quartetto di Dvorák ascolteremo il Quartetto op. 11 dello statunitense Samuel Barber e il Quintetto con pianoforte n.2 op.15 di Gabriel Fauré. Prestigioso il cast del concerto di oggi. Fondato dieci anni fa, il quartetto ha voluto darsi il nome del filosofo Theodor Adorno che, in un’epoca di declino musicale e sociale, individuò nella musica da camera una chiave di salvezza per perpetuare un vero rapporto umano rispetto alle diverse forme di alienazione. Si è aggiudicato premi prestigiosi al concorso internazionale Premo Borciani, fra cui il premio del pubblico e il premio speciale per la migliore esecuzione di brano contemporaneo: nella storia trentennale del concorso, nessun quartetto italiano aveva ottenuto un riconoscimento così importante.

Il pianista Louis Lortie vanta una carriera più che trentennale, con un repertorio versatile e piuttosto ampio anche di incisioni con la Chandos Records. Richiesto in cinque continenti, ha instaurato collaborazioni di lungo corso con orchestre quali la Bbc Symphony e Philharmonic Orchestra, l’Orchestre National de France, la Filarmonica di Dresda, la Philadelphia Orchestra, la Shanghai Symphony Orchestra e l’Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo in Brasile. s. m.