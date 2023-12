Carpi, un successo che dà certezze. Partenza lanciata, Certaldo ko

Il gol che un po’ rovina il Natale biancorosso non lo segna il Certaldo, ma arriva a qualche centinaio di chilometri più a est, quando al 97’ di Imolese-Ravenna è Sabbatani e fare esultare la capolista all’ultimo assalto. Nonostante il convincente 3-1 conquistato in Toscana, la squadra di Serpini rimane a -6 dalla vetta, al 5° posto a fine andata, ma con molto più certezze rispetto a un mese fa, da mettere in campo nel girone di ritorno. A Certaldo il Carpi passa subito con Sall, soffre prima del riposo ma a inizio ripresa piazza due colpi mortali con Saporetti e Forapani, rendendo vano l’encomiabile finale dei toscani, che sul campo di casa avevano ottenuto 4 punti con le prime due della classe Ravenna e San Marino.

L’ultimo Carpi del 2023 (con Cecotti dietro a sinistra per Sabattini) comincia col piede giusto e all’11’ Sall si divora subito il vantaggio mandando clamorosamente fuori a mezzo metro dalla porta l’invito di Cortesi. Un errore che il senegalese cancella subito dopo, quando con l’esterno destro batte in uscita Bruni sulla verticale perfetta di D’Orsi. Il gol mette la gara sulla strada che la squadra biancorossa vuole, ma col passar dei minuti il Carpi perde d’intensità e concede qualcosa al Certaldo. Al 36’ l’errore di Calanca regala palla ad Akammadu che appoggia per Dileo il cui tiro è deviato in modo provvidenziale da un difensore in corner. Nel recupero ci pensa Lorenzi in tuffo a disinnescare la conclusione di Gozzerini dal limite. Nella ripresa il doppio colpo mortale. Dopo 3’ Saporetti mette in porta Sall, che elude l’uscita di Bruni costretto a stenderlo: rigore e giallo per il portiere. Dal dischetto Saporetti è glaciale e fa 10 in campionato per il 2-0 biancorosso. Subito Cortesi sfiora il tris, che arriva all’8’ quando il missile di Forapani su punizione scheggia il palo e bacia la rete per il 3-0 che chiude i conti con 40’ di anticipo. Serpini può iniziare con i cambi, anche se Calanca diffidato si prende un giallo che gli farà saltare Prato. Il Certaldo con il cuore non butta la spugna e dopo aver colto il palo con Gozzerini accorcia a 10’ dalla fine con lo stesso attaccante, ma il 3-1 non cambia più. E proprio quando lo 0-0 di Imola fa pregustare i 2 punti rosicchiati arriva la mazzata della rete al 97’ del Ravenna, che rende un po’ meno positivo il Natale biancorosso.

Davide Setti