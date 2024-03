Carpi, una giornata inseguita da tempo. Batte il Ravenna e ora è primo in classifica

La Carpi del pallone una giornata così la aspettava da troppo tempo. Lo si vede da come al fischio finale dell’1-0 sul Ravenna - che vale il sorpasso a +2 in vetta solitaria - gli oltre 2500 di un "Cabassi" da altra categoria ballano a ritmo sotto la "Bertesi-Siligardi" con la squadra di Serpini, protagonista di una rimonta fin qui poderosa. Con i 3 di ieri sono 13 i punti rosicchiati all’ex capolista (ora terza, scavalcata a +1 anche dal Forlì) in appena 8 giornate, frutto di salto di maturità da grande squadra. La firma sulla settima vittoria nelle ultime 8 gare (22 punti su 24) la mette a metà ripresa Sall sull’invito alla "Lupin" di Cortesi, dopo una sbavatura di Magnanini in uscita. Un gol difeso con testa, cuore e qualità dalla truppa di Serpini, che nel finale ha poi sprecato con Saporetti il rigore del 2-0 senza però guastarsi una domenica di gioia allo stato puro.

Per un tempo le due corazzate si studiano, troppo alta la posta in palio. Serpini perde subito Tentoni (ginocchio, c’è apprensione) ma trova un Rossi all’altezza. Le occasioni scorrono col contagocce, giusto una sfrecciata di Sall (preferito a Larhrib) salvata da Agnelli, un lob di Nappello neutralizzato da Calanca. Poi le incursioni sul secondo palo di Rossi e Forapani che non vanno a bersaglio. Nella ripresa il Ravenna sembra cominciare meglio, ma arriva l’errore di Magnanini in uscita "letto" da Cortesi a spezzare in due la gara: l’assist del 20 (che sembrava pronto a lasciare il posto a Larhrib) è un cioccolatino che Sall scaraventa in porta in diagonale.

Il Ravenna chiama subito Lorenzi al lavoro coi pugni su Rrapaj e poi sfiora l’1-1 quando Mandelli toglie dalla porta la girata di Sabbatani e poi Mancini alza il tap in. Gadda passa al 4-2-3-1 inserendo Varriale, ma l’ingenuità di Marino, che prende per il collo Saporetti sotto gli occhi del guardalinee, costa carissima. Ennesimo rosso per l’ex capolista e 3-3-3 obbligato nel finale in cui entra anche Pavesi, subito vicino al bersaglio in girata. Serpini risponde con Zucchini per alzare i centimetri nel 3-5-2 e il Carpi regge bene, colpendo contropiede: Rossi innesca la fuga di 40 metri di Saporetti, toccato in area da Alluci: rigore che però l’ex calcia debole alla sinistra di Cordaro. Un errore che non intacca una domenica che la Carpi del pallone attendeva da tanto tempo.

Davide Setti