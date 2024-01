Carpi, viaggio all’inferno e ritorno: rimonta la Pistoiese e rivede la vetta

Nei cassetti del suo affollato "ufficio complicazioni affari semplici" il Carpi aggiunge un’altra pratica ricca di pagine e colpi di scena: vantaggio iniziale, rimonta subita per mano di una Pistoiese raffazzonata e ribaltone nei 20’ finali. Un condensato in 95’ folli minuti delle montagne russe che da settembre sta vivendo la squadra di Serpini, incredibilmente di nuovo in corsa per il primo posto dopo il pazzo 3-2 sui toscani, che abbinato al ko casalingo del Ravenna col Fanfulla (e alle sconfitte anche di Forlì e Lentigione), riporta il primo posto a soli 6 punti. Nella super emergenza dovuta anche al caso-D’Orsi (ancora a Roma) il tecnico almeno recupera Mandelli e dopo 3’ dal corner di Forapani ci pensa il solito Saporetti (sono 13) al volo a sbloccarla. Una squadra "normale" contro un avversario allo sbando come la Pistoiese andrebbe sul velluto, invece il Carpi sa come nessun altro complicarsi la vita. Così Bouhali e Verza sparano a salve il possibile 2-0 e dall’altra parte, dopo un rigore reclamato per il goffo mani in area di Forapani (che si calcia la palla da solo sul braccio), il liscio di Verza spiana la strada all’1-1 di Carannante. La reazione biancorossa è confusa e Pertici si divora il sorpasso, che però arriva al 43’ quando Rossini e Bouhali si addormentano in area e Diakhate trova una parabola imprendibile per Lorenzi. Sembra la fotocopia del suicidio col Borgo, anche perché il Ravenna avanti 1-0 è in fuga a +12.

Ma in 45’ cambia tutto, come solo il folle Carpi sa fare. L’ingresso di Larhrib per Bouhali alza i giri del motore, per due volte Saporetti va vicino al pari che arriva su schema da corner in fotocopia all’1-10, ma questa volta la battuta è di Cortesi (prima cosa utile della sua gara al minuto 70’…) e la volée perfetta di Forapani. L’assedio del Carpi è ragionato e continuo, Mandelli chiama alla parata Mataloni, Cortesi sfiora solo il bersaglio e poi Lorenzi in uscita evita la beffa sul lanciato Panicucci. Così a 6’ dalla fine ci pensa Mandelli a caricarsi la squadra sulle spalle: tacco per Cortesi, che sbaglia il triangolo, ma l’errore di Ielo lascia ancora a Mandelli una palla da scaraventare in rete. Nei 6’ di recupero il Carpi regge (Carannante incorna out una palla da brividi) e i due gol del Fanfulla a Ravenna fanno il resto. Le montagne russe non sono mia state così dolci.

Davide Setti