Carpi vince in amichevole con il Romagna. Riparte la serie B, con il Rapid di scena a Mordano

Dopo un mese di stop si rimettono in moto i campionati di pallamano. In Serie A Gold si gioca l’ultima di andata ma Carpi scenderà in campo in posticipo martedì 16 alle 19 alla Vallauri con Cassano Magnago, visto che i lombardi hanno alcuni atleti nel fine settimane in stage con la Nazionale azzurra. Intanto i bianconeri hanno vinto giovedì sera in amichevole col Romagna di Serie A Silver per 33-32 (18-16 al riposo): sempre fuori Damjanovic, che non recupererà nemmeno per martedì, ha debuttato invece il portoghese Tiago Costa. Le altre: oggi Rubiera-Albatro, Pressano-Eppan, Merano-Fasano, Conversano-Bozen, il 24/1 Cingoli-Sassari e Brixen-Trieste. Clas. Merano, Brixen, e Fasano 20, Bozen 19, Conversano 17, Cassano 16, Sassari 14, Albatro 10, Cingoli ed Eppan 8, Trieste 6, Rubiera 5, Carpi 4, Pressano 1.

Serie B. Il campionato cadetto riparte con la penultima di andata, in cui riposa la Carpine seconda della classe. Alle 16 Modena gioca sul campo di Ferrara, mentre il Rapid Nonantola affronta la prima di 4 trasferte di fila alle 19 a Mordano contro il Faenza. Clas. Parma 20, Carpine 17, Ferrara 16, San Lazzaro e Rubiera 13, Estense (-6) e Faenza 10, Rapid 9, Imola 6, Modena 4, Valsamoggia (-3) * e Romagna 1, Sportinsieme (-3) * -2. Riparte sabato 20 invece la Serie A Bronze con la Panteria Modena.

d.s.