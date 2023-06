"Carpigate, le accuse si dissolvono ma il caso ha danneggiato la città"

"Dopo anni di reciproche accuse e illazioni, il cosiddetto ‘Carpigate’ sembra dissolversi in un nulla di fatto, ascrivendo questa triste vicenda fra gli eventi negativi che hanno segnato la storia recente della nostra città, dandole un tetro riflesso e consegnando una pessima immagine di Carpi anche a livello nazionale". Giulio Bonzanini, consigliere comunale della Lega, interviene dopo la recente udienza del processo che vede come imputati l’ex vicesindaco Simone Morelli e Stefano Soranna, all’epoca legato alla Lega, che sono a giudizio per tentata diffamazione nei confronti del sindaco di Carpi Alberto Bellelli.

La vicenda è quella del presunto dossieraggio contro Bellelli per la quale il 18 settembre è attesa la sentenza.

"Sono state chieste assoluzioni (anche da parte del Pm, oltre che dagli avvocati dei due imputati) – prosegue Bonzanini – a riprova di come, quello che di fatto è stato uno scontro politico fratricida all’interno del Pd carpigiano, si è poi trasferito impropriamente all’interno delle aule di tribunale. La dirigenza politica, come ormai pare comprovato, ha preferito lavare i propri panni sporchi sulla pubblica piazza. La speranza diventa dunque quella – ad un anno dalle elezioni amministrative – che questo clima di voluta e perenne conflittualità possa cessare e che i contenuti, i programmi e i progetti di sviluppo di una città resa dormiente, prevalgano sulla fame di protagonismo e sui personalismi".

"A Carpi – sottolinea il consigliere Bonzanini – serve voltare pagina, guardare al futuro e senza la minima paura, con la consapevolezza che solamente un patto intergenerazionale potrà dare nuovo slancio ed impulso al territorio".

m.s.c.