Carpine al terzo posto in Serie B, vittoria a tavolino e sguardo alle final four

La Carpine chiude al terzo posto la regular season di Serie B pur non giocando nell’ultima giornata. La gara sul campo dell’Imola che si doveva giocare ieri a Mordano, infatti, non si è disputata per un problema all’impianto e così giovedì arriverà il successo 5-0 a tavolino per la squadra di coach Montanari. L’avversario nella semifinale delle final four che sabato 18 e domenica 19 a Ferrara assegneranno il pass per la Serie A Bronze sarà uno fra Parma e Ferrara, appaiate in vetta: ieri Parma riposava mentre Ferrara (avanti negli scontri diretti) ha giocato alle 21 sul campo di Faenza, mentre la quarta squadra qualificata è San Lazzaro. Ieri ha chiuso anche la sua stagione Modena che ha ceduto 29-20 in casa al Romagna (9-15 all’intervallo). Fa festa l’Under 17 di Modena che a Imola nella semifinale regionale ha battuto 37-28 Faenza (11 reti di Marchi e 9 per Baccarani) e oggi alle 18,30 sfiderà per il titolo il Mordano, che ha piegato 37-28 San Lazzaro.