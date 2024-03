Carpine cade ancora fuori dalle mura amiche e perde la vetta

Ferme Serie A Gold (Carpi ultimo riparte sabato 23 con la trasferta sul campo del Conversano) e Serie A Bronze (la Pantarei Modena sabato 23 cominciua la Poule retrocessione ospitando il Tavarnelle) per gli impegni della Nazionale, vetrina per l’8^ di ritorno della Serie B dove la Carpine conferma il mal di trasferta (fuori casa sono arrivate tutte e 5 le sconfitte stagionali) e perdendo 30-24 a Ferrara con l’Estense saluta la vetta della classifica. Una gara che i giallorossi avevano cominciato in rincorsa, ma poi prima del riposo con un break di 6-2 erano riusciti a ribaltare, andando all’intervallo avanti 13-12. Nella ripresa in 15’ l’Estense ha di nuovo cambiato l’inerzia scappando sul 23-19 (parziale di 11-6) e poi ha allungato fino al +6 finale. Per la squadra di coach Montanari non bastano i 5 gol a testa di Coppola, Leonesi e Botti, mentre chiude a 4 Tommaso Verri, poi 3 per Calzolari quindi uno a testa di Imihamilage e Nicolazzo.

d. s.