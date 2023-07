CarpInJazz alza il volume Il trio ’Al Di Meola’ sale sul palco

di Gian Aldo Traversi

Al Di Meola Acoustic Trio è il terzo appuntamento di CarpInjazz 2023, la rassegna che spande bagliori sulla black music e l’arte di improvvisarla grazie al livello elevato degli interpreti. Protagonisti del concerto di domani (giovedì, ore 21.30, piazzale di Re Astolfo) sono appunto Di Meola, sublime virtuoso della chitarra (acustica ed elettrica), al filtro di un talento finissimo anche sotto il profilo della composizione, Peo Alfonsi alla chitarra e Sergio Martinez alle percussioni.

Musicisti che tirano fuori dinamiche, colori e creatività pazzesca, al punto da sembrare che più che al jazz pensino alla musica. In scaletta oltre ai classici del leader nuove composizioni e alcuni riarrangiamenti su brani di Piazzolla, Lennon e McCartney. Un rendez-vous che vi trasporta in un’ipnotica oscillazione tra aree più morbide, quasi statiche e minimali di nitida marca africana e tutto quello che è stato riaggiornato con sensibilità e back ground diversi da musicisti statunitensi di varia provenienza oltre che britannici. Storie di palco e di incisioni incrociando le galassie sonore di Paul Simon e Phil Collins, Santana e Steve Winwood, Herbie Hancock e Frank Zappa, Jimmy Page, Stevie Wonder e Luciano Pavarotti. Che è un po’ la summa delle collaborazioni del supremo chitarrista del New Jersey, abile nell’amplificare il perimento del jazz fusion striandolo di umori e di essenze inediti. In oltre venti album griffati da leader, Di Meola ha sancito che il jazz è l’arte di improvvisare su canovacci tonali o modali, senza limiti e senza strettoie del senso della forma e del continuo sviluppo del tema.

È uno strumento per esprimere la propria identità, non un ideale da inseguire e cristallizzare. Traendo nutrimento da solidi paradigmi accademico contemporanei all’"italiano" viene considerato come l’alfiere indiscusso tra quelli viventi dell’amalgama tra world music, rock e jazz. Nota a parte meritano pure le sue formazioni, dal gruppo fusion Return To Forever con Chick Corea, Stanley Clarke e Lenny White ai celebri trii con John McLaughlin e Paco de Lucia e Rite of Strings con il bassista Clarke e il violinista Jean-Luc Ponty. Una bacheca che trabocca di riconoscimenti spalmati in quattro decenni densi di encomi, con quattro album d’oro, due di platino e oltre sei milioni di dischi venduti in ogni angolo del globo, Grammy, nomination e awards.