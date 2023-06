’CarpInmusica’ accende l’estate Note d’autore dal jazz alla classica

Anche quest’anno ’CarpInmusica’ accenderà l’estate con grandi nomi del jazz internazionale, musica d’autore e giovani promesse della classica, per un totale di 17 concerti (13 dei quali gratuiti), distribuiti in cinque rassegne: CarpInClassica, CarpInJazz, Mundus, Live in Carpi Tribute Festival e The Guitar Week.

Scenari degli appuntamenti saranno piazzale Re Astolfo e Cortile d’onore del Palazzo dei Pio per una vera e propria stagione estiva del Teatro Comunale, dentro la ricchissima ’CarpiEstate’ presentata dall’assessore alla Cultura Davide Dalle Ave e dal maestro Carlo Guaitoli, direttore artistico del Comunale.

Tra gli appuntamenti in programma (inizio spettacoli alle 21.30), per Carpinclassica Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio ad aprire il cartellone, mercoledì 21 giugno in occasione della ’Festa della Musica’, sarà l’Orchestra del conservatorio ’Vecchi-Tonelli’ e le flautiste Francesca Presentini e Giorgia Ferrante Carrante, con un programma che spazierà da Cimarosa a Beethoven passando per Von Weber.

La rassegna di classica proseguirà il 26 giugno con ’Racconto di una notte di mezzestate’, opera ispirata a Shakespeare con drammaturgia di Pietro Mercogliano su musiche di Mendelssohn. Lo stesso Mercogliano sarà accompagnato dal Quartetto Leonardo, Giulia Baracani (flauto traverso), Emanuela Olivelli (vibrafono) e il ’sand artist’ Ghibli. Lunedì 10 luglio torna in città un grande nome del teatro italiano, Pamela Villoresi, voce recitante dello spettacolo ’La musica dell’anima’: un ritratto di Eleonora Duse tra le note della sua epoca con il pianista Marco Scolastra.

La rassegna proseguirà nei successivi quattro lunedì con il Trio Des Alpes (17 luglio), la violinista Anastasiya Petryshak e il pianista Lorenzo Meo (nella foto - 24 luglio), il Quartetto Saxofollia (31 luglio) e il Quintetto Bottesini (7 agosto).

CarpinJazz – in Piazzale Re Astolfo – sarà affidata a tre ’mostri sacri’ del jazz italiano come Rita Marcotulli (pianoforte), Furio Di Castri (contrabbasso) e Roberto Gatto (batteria). Sarà inoltre la volta di due nomi di livello mondiale come il pianista Kenny Barron (giovedì 13 luglio, a pagamento) in formazione ’trio’ con Kiyoshi Kitagawa e Savannah Harris per una tappa del suo ’80th Birthday Tour’ e il chitarrista Al Di Meola (giovedì 20 luglio, a pagamento) insieme a Peo Alfonsi e Sergio Martinez.

Per Mundus – in Piazzale Re Astolfo – non hanno certo bisogno di presentazioni i due protagonisti dei concerti ospitati nell’ambito della rassegna organizzata da ATER Fondazione: giovedì 29 giugno arriverà la regina tedesca della musica d’autore, Ute Lemper, per un concerto che si preannuncia un emozionante viaggio attraverso 45 anni di successo, mentre il 26 luglio musica jazz e canzoni d’autore si alterneranno tra i tasti del pianoforte sotto le dita di Paolo Jannacci in un concerto omaggio al padre Enzo. Per quanto riguarda invece Live in Carpi Tribute Festival – in piazzale Re Astolfo – si tratta di un doppio appuntamento con le cover d’autore quello proposto venerdì 23 e sabato 24 giugno dalla rassegna dedicata alle band locali che si cimentano nel rivisitare canzoni di altri artisti: il 23 i Flexus riproporranno le più celebri di Giorgio Gaber, mentre la sera successiva gli Happy Hour faranno ballare al ritmo di quelle di Luciano Ligabue.