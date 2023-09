CarpInScienza tra clima, ecologia e metaverso

Dal 20 al 29 settembre si svolgerà l’VIII edizione di ‘CarpInScienza’, il Festival della Scienza pensato e organizzato dai docenti e dirigenti dei quattro istituti superiori e dal Cfp Nazareno, e che, attraverso esperienze di divulgazione scientifica e innovazione tecnologica si pone l’obiettivo di dare a tutti i partecipanti un’opportunità di crescita e formazione. Il tema di quest’anno, dal titolo ‘Energie’, ha l’obiettivo di mostrare il futuro attraverso una diversa e nuova prospettiva: non solo energie da fonti rinnovabili, che non si esauriscono, non inquinano, rispettano l’ambiente, ma anche energie ‘umane’ che portano a pensare a valori importanti come la collaborazione, l’amicizia, la solidarietà e la sobrietà. Per oltre una settimana si alterneranno conferenze-spettacolo di carattere scientifico rivolte al pubblico adulto e agli studenti, al Teatro comunale e al cinema Corso, seminari e laboratori aperti agli alunni di tutti gli ordini di scuola. I temi saranno: cambiamenti climatici, riforestazione e impronta ecologica, economia green e digitale, transizione ecologica, economia circolare, relatività, realtà virtuale, Intelligenza Artificiale e metaverso. Anche questa edizione presenta relatori eccezionali, da Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni a Luca Perri, Amalia Ercoli Finzi, Stefano Sandrelli, Emilio Cozzi e molti altri.

m. s. c.