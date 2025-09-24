"Carpinscienza trasformata in un comizio"

"È vergognoso che un festival organizzato dalle scuole e nato con finalità culturali e scientifiche venga strumentalizzato per colpire esponenti che non piacciono alla sinistra e per imporre agli studenti un pensiero unico senza un contraddittorio". Francesco Natale, responsabile di Gioventù Nazionale Carpi, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, interviene per denunciare come "ancora una volta le scuole carpigiane sono diventate terreno di propaganda politica". "Lunedì – spiega Natale - durante l’evento inaugurale di CarpInScienza, rassegna organizzata dalle scuole superiori di Carpi che dovrebbe avere al centro la divulgazione scientifica e il sapere, Telmo Pievani ha utilizzato il proprio intervento per attaccare il generale Vannacci e per lanciare un vero e proprio elogio ideologico del multiculturalismo, piegando un contesto educativo a logiche di parte. Chi entra in progetti scolastici dovrebbe rispettare la pluralità delle idee e non fare comizi travestiti da lezioni. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani studenti e della cittadinanza. Non è il primo caso in cui la politica entra nelle scuole a Carpi. Ricordiamo, ad esempio, il recente caso in cui venne diffusa una mail dell’Anpi agli studenti del Fanti invitandoli a un evento che aveva tra le finalità principali la promozione del tesseramento all’associazione".

Duro anche il commento di Matteo Terzilli, responsabile scuole di Gioventù Nazionale Carpi: "Gli studenti non sono spettatori da ammaestrare, ma giovani che meritano di formarsi con libertà e autonomia di giudizio, ma si continua a utilizzare la scuola come campo di battaglia ideologico, soffocando il confronto e imponendo un modello culturale monocolore. Questo è indottrinamento, non educazione. Tutte le numerose volte in cui la politica è entrata nelle scuole e nei progetti scolastici lo ha fatto a gamba tesa, senza controparte, e solo ed esclusivamente da sinistra. Non è così che si costruisce la società democratica del futuro".

"Pretendiamo – concludono i due esponenti di Gioventù Nazionale – che venga garantita la neutralità delle scuole e che non siano più tollerati abusi di questo tipo. La formazione dei ragazzi è troppo importante per essere ridotta mero a terreno di propaganda. Saremo sempre in prima linea a denunciare chiunque tenti di trasformare la scuola in un laboratorio ideologico della sinistra".

Maria Silvia Cabri