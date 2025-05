Carrarese-Modena: errori e rigori in una partita al limite del disastroso

GAGNO 5 Una sua uscita imprecisa manda il pallone sul braccio di Di Pardo generando il rigore per la Carrarese. Il colpo di testa di Illanes è ravvicinato ma anche lì non riesce a reagire.

MAGNINO 6 Un po’ si adegua alla giornata storta di tutta la squadra, ma tutto sommato non combina guai, e in una giornataccia come questa non è nemmeno poco.

ZARO 5,5 Fatica nei corpo a corpo con Finotto, in uscita col pallone non è sempre preciso e fatica anche lui a far ripartire la squadra.

VULIKIC 5,5 Anche lui sugli sporadici attacchi della Carrarese, va in difficoltà, soprattutto nel finale quando gli apuani prendono coraggio nonostante l’uomo in meno.

DI PARDO 5 Imprudente e sfortunato nell’episodio del rigore, per il resto il suo apporto sulla fascia destra è quasi impalpabile (23’ st Idrissi 5,5 Due cross ribattuti e un tiro velleitario alto di parecchio, il suo spicchio di gara è tutto qui).

GERLI 5 Anche quando la squadra è in superiorità numerica, non riesce a dare ritmo e geometrie al gioco, confermando un momento non brillante. Prova un paio di volte da fuori ma non fa male, tranne quando Fontanarosa su un sua conclusione respinge con il braccio generando il rigore dell’1 a 1.

SANTORO 5 Impreciso e parecchio nervoso, rischia grosso in un paio di occasioni e comunque un giallo se lo prende e non ci sarà venerdì col Brescia. (23’ st Defrel 5,5 Un paio di sponde e altrettanti falli conquistati al limite dell’area, tutto sommato è tra i meno peggio del triste pomeriggio all’ombra delle alpi Apuane).

COTALI 5,5 Limita al massimo le sue incursioni nonostante la superiorità numerica. Ammonito, Mandelli lo toglie all’ora di gioco. (14’ st Duca 5 Non tocca palloni per un po’ di minuti, poi prova a entrare nella manovra ma con scarsi risultati e con un paio di cross imprecisi).

KAMATE 5 In una gara al limite del disastroso, ha l’unica circostanza attenuante di non avere grandi spazi da attaccare. Ma la sua partita è una compilation di palloni persi ogni volta che si trova di fronte i difensori di casa. (37’ st Oliva 5 E’ un ragazzo e non è giusto accanirsi. Ma commette il fallo che genera la punizione del 2 a 1, si fa sorprendere da Illanes di testa sul gol e chiude il suo mini spicchio di gara facendosi espellere per un brutto fallo su Milanese. Si può crescere anche attraverso questi episodi).

BOZHANAJ 5 Da ex di turno sente aria di casa e parte in modo frizzante, il problema è che snocciola soltanto conclusioni che non centrano mai lo specchio della porta. In generale una gara nella quale non ricambia la fiducia di Mandelli che lo schiera dal primo minuto. (14’ st Caso 5,5 Il suo ingresso porta un pizzico di vivacità ma l’effetto si spegne presto, anche perchè quando riesce a saltare l’uomo non riesce a porgere palloni pericolosi)

GLIOZZI 6 Guadagna l’espulsione di Fiorillo e trasforma il rigore dell’illusorio pareggio. Lavora più di un pallone di sponda e tutto sommato il minimo sindacale lo fa.

Alessandro Bedoni