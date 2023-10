Il Centro Impiego Sassuolo cerca per azienda taglio piastrelle n. 1 magazzinierecarrellista per carico scarico camion, utilizzo muletto, preparazione palette. Necessaria esperienza in magazzino o, in alternativa, se alla prima esperienza età inferiore a 29 anni per apprendistato. Domande entro 2010 a impiego.sassuolo@regione.emilia-romagna.it o portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o ’app LavoroXTe