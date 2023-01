Carri, musica e animazione Torna il Carnevale di Piumazzo

Dopo due anni di stop a causa della pandemia da covid-19 (non si sono svolte le edizioni 2021 e 2022), torna quest’anno il Carnevale dei ragazzi di Piumazzo. Le date della sfilata dei carri allegorici sono state fissate nelle domeniche del 19 e del 26 febbraio prossimi.

Come sempre l’ingresso sarà gratuito e, oltre ai già citati carri, saranno allestite diverse iniziative di animazione per bambini, ragazzi e adulti. In entrambe le giornate, infatti, non mancheranno lo stand gastronomico con "il gnocco più buono d’Europa" (che il comitato organizzatore consiglia ai visitatori di "assaggiare assolutamente"), l’intrattenimento sul palco con Andy & Mac "e musica da vera baldoria – proseguono gli organizzatori – sparata come coriandoli dal mitico dj Rumbero". Sono previsti anche momenti di coinvolgimento del pubblico e soprattutto dei bambini con giochi e gare in piazza. In attesa del Carnevale, mentre in questi giorni i componenti del comitato organizzatore sono al lavoro per completare i carri che sfileranno, sono state create pagine social sia su Facebook ("Carnevale dei ragazzi di Piumazzo") sia su Instagram ("Carnevale di Piumazzo") per permettere a tutti gli interessati di seguire da vicino una delle manifestazioni più sentite di questo periodo a Piumazzo, e che vanta ormai una lunga tradizione.

Quella del 2023, infatti, sarà la 52° edizione del Carnevale dei ragazzi di Piumazzo. Sempre tramite social, si potrà rimanere aggiornati sul programma e interagire con gli organizzatori.

m.ped.