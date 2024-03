Carrisi "Una farfalla può cambiarci la vita"

Per una madre senza istinto materno c’è una figlia che sparisce in un incendio. Colpi di scena a ogni cambio di capitolo e favole del nord costellate di personaggi fantastici che si mescolano con nonchalance alla ratio del presente, in un vero e proprio gioco di realismo magico. A guardare tutto dall’alto, presa in prestito dalla fisica, la teoria dell’effetto farfalla. Si intitola ‘L’educazione delle farfalle’ l’ultimo libro di Donato Carrisi – l’autore italiano di thriller più venduto al mondo con i suoi quasi 5 milioni di copie –, che sarà a Modena per presentarlo venerdì alle 18.30 alla Chiesa della Madonna del Voto (in via Emilia Centro), nell’ambito degli incontri a ingresso libero promossi da ‘Librerie.coop’.

Carrisi, come ha costruito il personaggio di Serena, protagonista del romanzo e madre atipica?

"Ho incontrato diverse madri nel corso degli anni che mi hanno aiutato, raccontandomi le loro esperienze, a costruire il personaggio di Serena. Ho anche attinto a quella parte femminile che ho e che appartiene ad ogni uomo. Però poi il personaggio è venuto fuori senza che io ne avessi minimamente il controllo: Serena è figlia di tutte le donne che avevo consultato nel corso del tempo".

I suoi personaggi ripudiano il bianco e nero: ognuno di loro nasconde più e più sfumature, mostrando tutta la complessità degli esseri umani

"Il genere umano non si può dividere in buoni e cattivi, i cattivi hanno le loro ragioni e i buoni non sono sempre buonissimi. Nessuno può definirsi buono o giudicare qualcun altro definendolo cattivo. La natura umana, messa a dura prova nel corso dell’esistenza, a volte da il meglio di sè, altre volte il peggio". Nel libro trapela la teoria dell’effetto farfalla: piccole variazioni nelle condizioni iniziali che possono produrre grandi variazioni nel comportamento a lungo termine di un sistema. Lei ci crede?

"Ciecamente. Non potrebbe che essere così. Il fatto che noi stiamo parlando in questo momento determinerà il resto della nostra vita, su binari e strade diverse ma è inevitabile. Ho raggiunto questa consapevolezza attraverso la lettura di libri specifici: non è un’illuminazione, non è una religione, è semplicemente lo svolgersi degli eventi. è come lanciare due pietre nel vuoto che impattano. Nel momento in cui si scontrano prendono due direzioni differenti condizionandosi a vicenda". Tra le pagine, a tratti, compare la magia. Come mai?

"Ci sono cose che la scienza e la ragione non possono spiegare, non riescono a spiegare e questo forse è proprio ciò che salva la nostra umanità. Se potessimo spiegare tutto non ci sarebbe più la curiosità di cercare e la curiosità è il motore che muove il mondo, che muove gli scrittori. Per questo io devo lasciare la porta aperta a qualcosa di ignoto, di magico, di incerto".

Da affermato autore di thriller, cosa la affascina della paura?

"Insieme all’amore, è l’emozione che ci fa battere il cuore. È proprio attraverso la paura che, fin da piccoli, impariamo a conoscere e capire il mondo".