Carro a(r)mato a Modena, l’artista Lorenzo Lunati: "È un messaggio di pace"

Modena, 10 dicembre 2023 – “Sono stupito da come spesso non si vada al di là di un’immagine. Mi dispiace per la strumentalizzazione politica in corso". Lorenzo Lunati sta vivendo "con serenità" le critiche che gli stanno piovendo addosso da più parti. L’installazione del Babbo Natale a bordo del carro a(r)mato in piazza XX è forse quella più ardita di questi anni.

Lunati, il ‘carro amato’ senza la r divide.

"Accolgo le critiche che mi arrivano con assoluta tranquillità, sono tanti peraltro anche i riscontri positivi. Sono solo stupito dal fatto che non si vada oltre l’immagine: siamo di fronte alla rottura di una simbologia, la r barrata, il cuore che pulsa, le bandiere dei Paesi in guerra, i doni, il cannone che fa gli auguri. Il senso è rovesciare il significato e dimostrare come basti poco per passare dalla guerra alla pace. Il carro armato è uno strumento bellico, ma dobbiamo ricordare anche i carri americani della Liberazione dopo la Seconda guerra mondiale che portavano pane e cioccolata ai bambini, pensiamo al film di Benigni ’La vita è bella’".

I bambini, a proposito, ritiene possano comprendere questo messaggio?

"Spetta ai genitori spiegarlo e se il messaggio non passa, e sarebbe grave, non posso assumermi io questo onere".

L'artista Lorenzo Lunati

L’arte non deve porsi anche questi problemi?

"Credo che l’obiettivo dell’arte sia quello di provocare interesse per poi favorire un approfondimento. Ho letto che c’è chi sostiene che avrei dovuto realizzare un Babbo Natale su una colomba che porta i doni. Un’opera simile non avrebbe attirato critiche, ma sarebbe passata inosservata: è proprio l’accostamento tra opposti, il cortocircuito tra simboli apparentemente lontani che stimola la riflessione e induce a interrogarsi, come in questo caso, sulle atrocità delle guerre in corso".

C’è chi sostiene che il carro armato è troppo simile a quello reale: la mimetica, la dimensione a grandezza naturale. Fosse stato fatto di biscotti o di stelle di Natale sarebbe stato più accettabile.

"Quando mi vengono in mente queste installazioni, associo le immagini come in un sogno e mi viene la pelle d’oca. Nel momento in cui non scatta l’ispirazione non faccio nulla. Non sono obbligato. Quest’anno prima di quanto avvenuto tra israeliani e palestinesi non avevo in programma alcuna iniziativa per Natale in piazza XX".

Conferma che lei non guadagna nulla da questa installazione?

"Assolutamente. Io chiedo solo la concessione dello spazio al Comune, non percepisco nulla e anche i materiali me li pago da solo. Io vivo di installazioni, e naturalmente queste opere hanno anche un valore promozionale, ma ogni tanto mi piace concedermi queste iniziative che interpretano la mia visione del mondo".

Nel carro amato si possono inserire delle monetine per azionare il cannone che ‘spara amore’.

"È denaro che va in beneficenza a Save the children. Anzi invito i bambini a divertirsi a inserire monete per fare del bene a tanti piccoli come loro che non hanno la stessa fortuna".

Qualcuno ha danneggiato per fortuna in maniera non grave l’installazione.

"Me lo hanno detto, farò un sopralluogo e valuterò se intervenire con qualche aggiustamento".