Carro armato in piazza: "È un’opera d’arte. Per i bimbi è diseducativa?. Basta spiegarla bene"

"L’installazione è bella, va solo un po’ spiegata", dice il papà che stringe la mano al bimbo intento a seguire la traiettoria del cannone animato e canterino. Una mattinata in piazza XX settembre non può avere valore statistico, ma la sensazione è che alle famiglie il Babbo Natale alla guida del ‘carro amato’ senza la r sostanzialmente piaccia. Al mercato Albinelli Alberto Sirotti al banco confeziona con precisione uno spicchio di Parmigiano da vendere: "Lunati lo conosciamo, è una persona fantasiosa, alla fine al di là delle polemiche troviamo che il messaggio sia anche quest’anno positivo. Con tutto quello che si vede in giro, non può essere un problema un’installazione così". Per Mirko Leonetti, titolare del bar in piazza XX, "si contesta sempre. Bisognerebbe prenderle con maggiore leggerezza le cose, senza buttarci dentro sempre la polemica fine a se stessa". e Lello D’Aloia che prapara piadine si chiede: "Come si fa a mal interpretare quell’opera? Ci sono i cuori, le luci, i colori". Suscita curiosità anche tra i turisti: "Credo sia una bella provocazione rispetto alle guerre in corso – riflette – è un evidentemente simbolo di pace, il cortocircuito è positivo: se fosse installato nella mia città, a Parma, ne sarei contento", sottolinea Giulio Trizio. "È un’opera d’arte – sorride Simone Boni assieme al suo bimbo bello imbacuccato per il freddo – è giusto che divida. Io a mio figlio glielo spiegherei così: è un punto di vista dell’artista, poi uno può anche commentare negativamente, però fare riferimenti a significati che non ci sono mi pare poco logico". Anche Penelope ne ha sentito parlare ed è corsa in piazza: "È molto grande, dall’altezza dei bambini è un po’ difficile scorgere Babbo Natale se ci si avvicina. Mi ricorda il carro armato de ’La vita è bella’".

Intanto nel pomeriggio di ieri un uomo dopo aver inveito contro Israele ha staccato la bandiera dal carro e ha provato a darle fuoco, non riuscendoci però per il tipo di materiale.

E a intervenire sull’installazione anche l’ex sindaco Giorgio Pighi che si scaglia contro le tentazioni di censura: "Pensare che qualcuno abbia voluto giustificare la guerra rende ridicolo chi fa una simile affermazione. Peggio ancora. Attaccare frontalmente le manifestazioni espressive fino a chiedere di rimuoverle? Braghettone è sempre in agguato". Positivo il commento del parlamentare Stefano Vaccari: "Il fatto che si discuta, anche polemicamente, dell’opera sta a significare che l’artista è riuscito nell’intento di alimentare capacità critica. Sono un pacifista convinto ma non condivido le associazioni e i cittadini modenesi che hanno protestato chiedendone la rimozione. Quell’opera ci fa riflettere e ci segnala in realtà che la pace non è poi così lontana. È sopra quel carro armato con Babbo Natale e può essere conquistata neutralizzando il carro armato"

Pollice verso invece dal Coordinamento priorità alla scuola: "Resta uno strumento di guerra e sarà difficile spiegare ai bambini il duplice significato, ammesso che vi sia, che tale arma sottende".