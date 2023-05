Carrozziere da oltre 80 anni "Gisberto, lavoro nel dna"

Essere carrozziere è nel suo Dna: lo è da oltre ottanta anni e ancora si reca tutti i giorni nella sua officina per dare una mano e controllare se c’è qualcosa da fare. Un vero e proprio record quello di Gisberto ‘Freschi’ Dallari che domani spegnerà 97 candeline. Al compimento degli 85 anni lo aveva promesso: "Voglio continuare a lavorare", e così è stato! Fino ai 92 anni, infatti, Gisberto ha lavorato regolarmente nella carrozzoria ‘Freschi e C.’ di via Istria 14 a Sassuolo, quella che lui ha aperto negli anni Ottanta insieme ai tre figli Pier Giorgio, Beppe e Giuliano. Dopo, un po’ per l’età, l’emergenza pandemica e la pericolosità del lavoro (costruzione di cassoni, cabine e riparazioni delle carrozzerie dei camion), ha ‘ceduto’ alle preoccupazioni dei figli ma ogni giorno, spesso anche il sabato, va nella sua officina per controllare che tutto funzioni al meglio. Carrozzeria che ha chiamato ‘Freschi’. "E’ un soprannome che hanno dato a papà fin da quando era un ragazzino – racconta il figlio Pier Giorgio Dallari –. Aveva 14 anni, faceva il garzone in una officina di Magreta, era sempre il primo ad arrivare. Alla mattina presto la temperatura era fresca, e da qui hanno iniziato a dire ‘è già arrivato Freschi!". "Papà è energia pura – prosegue il figlio – Ogni giorno appena può passa in officina, ce l’ha nel sangue. Raccoglie le foglie, sposta i cassonetti, e cerca di ‘dirigere’ i lavori. I clienti lo adorano", Nel 2019 Gisberto è stato premiato per aver svolto oltre 40 anni di attività insieme a Lapam e ha ricevuto le congratulazioni di Cottarelli. "Per lui ci sono famiglia, lavoro e il Resto del Carlino, che legge tutti i giorni da sempre".

Maria Silvia Cabri