Carta ’Dedicata a te’, prorogata l’attivazione

Il Governo, con decreto ministeriale ha predisposto una proroga per l’attivazione della Carta ’Dedicata a te’ a coloro che non ne abbiano provveduto al ritiro o non l’abbiano attivata entro il termine prescritto del 15 settembre. Poste Italiane ha proceduto a sbloccare le Carte non attivate, anche per chi l’ha ritirata ma non ha effettuato un pagamento entro il 15 settembre, e ad autorizzare gli uffici postali alla consegna delle Carte a coloro che, per motivi vari, non l’hanno ancora ritirata. Il termine ultimo per l’effettuazione del primo pagamento è ora fissato al 31 gennaio 2024.

Chi non l’avesse ancora ritirata può consultare l’elenco dei beneficiari della carta nelle pagine web dedicate sul sito del Comune di Modena (https://www.comune.modena.it/argomenti/agevolazioni-economiche). Il decreto non prevede, infatti, nuovi titolari di carte oltre a quelli già individuati a luglio.