Dal bidone al centro di riciclo. Ma dove va il rifiuto differenziato quando ce ne liberiamo? Quanto, di ciò che separiamo, diventa davvero un nuovo oggetto? Abbiamo seguito il percorso degli scarti domestici di carta e plastica, trascorrendo qualche ora con gli addetti del gruppo Hera. Il nostro viaggio è partito dal centro storico, in particolare da via Farini, dove (come nelle zone artigianali) è in vigore il porta a porta. E’ martedì, giornata della carta. Il camioncino si ferma davanti ai palazzi e il personale ritira i sacchi (o i bidoni) con carta e cartone preparati dai cittadini. Nel frattempo, nella zona ’fuori dalle mura’, in viale Vittorio Emanuele, il camion dei rifiuti svuota il cassonetto della plastica, il cui contenuto viene gettato nel mezzo e finisce nel compattatore.

Gli autisti finiscono il loro giro, ognuno col proprio carico, e alla fine arrivano all’impianto di selezione di via Caruso. Dopo la ’pesa’, i mezzi entrano nello stabilimento. Il percorso di carta e plastica all’interno del mega capannone è lo stesso, sebbene i due materiali vengano trattati alternativamente, così da tenerli bene separati: si lavora ininterrottamente, giorno e notte, su tre turni. Seguiamo il percorso della plastica. Il camion apre il portellone e scarica una montagna di sacchetti, quelli ritirati prima anche in viale Vittorio Emanuele. Si intravede la stessa grande cassetta gialla che avevamo notato nel momento in cui il camion aveva svuotato il cassonetto: un rifiuto che avrebbe dovuto essere smaltito come ingombrante. A questo punto un braccio meccanico prende i sacchetti dalla montagna e li butta in una macchina che li sventra, facendo uscire su un rullo bottiglie, flaconi, vaschette, polistirolo, ma anche oggetti non riciclabili, da scartare. Per quanto riguarda i rifiuti urbani, infatti, nella raccolta della plastica vanno gettati solo gli imballaggi. Niente spazzolini da denti, niente giocattoli in plastica e oggetti in gomma, come insegna il ‘Rifiutologo’, l’app di Hera che spiega dove vanno buttati tutti gli oggetti di uso comune.

Tornando alla nostra plastica da riciclare, il nastro trasportatore la porta all’interno del rotovaglio, un cestello bucherellato (come quello di una enorme lavatrice) che girando si libera delle parti più piccole: gli scarti minimi finiscono un piccolo rullo che li destina al termovalorizzatore (dove saranno bruciati trasformandosi in energia), gli altri scarti di piccole dimensione (come i tappi) finiscono invece su un nastro con tre lettori ottici che riconoscono i polimeri e selezionano il materiale riciclabile. Quello che invece resta nel cestello, è deviato su un altro nastro che arriva alla tavola di selezione: qui subentra l’elemento umano. Tre addetti ’spulciano’ i rifiuti che passano sul rullo gettando via quelli che non sono di plastica riciclabile. Sul nastro, insomma, rimangono imballaggi e sacchetti che finiscono nella pressa insieme al materiale selezionato dai lettori ottici e diventano maxi cubi impilati uno sull’altro.

E’ la fine del di un processo che seleziona circa 8 tonnellate di plastica in un’ora (10 tonnellate nel caso della carta). I cubi vengono controllati ancora da un addetto e posizionati col muletto nel piazzale dell’impianto, per poi essere caricati su un altro camion diretto al centro di riciclo della plastica (o in cartiera). Il margine di errore all’interno del percorso di differenziazione è del 2%. Alla fine il 92% della carta differenziata dai modenesi sarà riciclata, trovando quindi una seconda vita. Lo stesso vale per il vetro (stoccato in un altro impianto) e per gli altri tipi di rifiuti, come legno, metallo, lattine. Non si può dire la stessa cosa, purtroppo, per la plastica. Nel centro di stoccaggio di via Caruso in media nella differenziata ’gialla’ solo il 72% del totale raccolto è plastica adatta ad essere recuperata: di questo quella poi realmente riciclata è solo la metà, ovvero quella parte composta da polimeri monomateriali. L’altra metà non riciclabile finisce nel termovalorizzatore dove se ne recupera il contenuto energetico.