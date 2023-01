Carta e plastica, via al porta a porta

Ci siamo. Da lunedì via al nuovo servizio rifiuti che Hera estenderà, entro l’estate, a tutti i Comuni del distretto ceramico. Fiorano ha l’onore (e l’onere) di ‘testare’ il nuovo sistema, che introduce il ’porta a porta’ per carta e plastica, con ritiro di quelle frazioni a domicilio secondo un calendario che Hera ha già consegnato alle utenze. In particolare, le prime modifiche riguarderanno il quartiere residenziale che si trova a sud di via San Giovanni Evangelista ed è limitato ad est da via Ghiarella e ad ovest da via Santa Caterina da Siena. Qui Hera comincerà a raccogliere i sacchi di carta e plastica: la carta sarà ritirata il lunedì mattina, mentre la raccolta della plastica è prevista per il giovedì mattina. Contemporaneamente, sempre in quella zona inizierà la progressiva rimozione dei cassonetti dedicati a carta e plastica e al posto degli attuali contenitori per l’indifferenziata verranno collocati quelli provvisti di chip per utilizzare i quali è necessario la carta smeraldo che Hera, come del resto ha fatto per i kit della differenziata, ha già distribuito all’utenza. A questo proposito Hera ricorda che, chi non avesse già provveduto al ritiro dei kit e della carta smeraldo, potrà farlo fino al 5 febbraio presso gli sportelli attivati dalla multiutility tra Palazzo Astoria e Casa Corsini.

Detto che l’attesa è tanta e lo scetticismo ragionevolmente diffuso, resta da aggiungere come il Comune di Fiorano abbia attivato anche due info point presso i quali informarsi sul nuovo metodo di raccolta (e ritirare eventualmente il kit) che apriranno, sia oggi che sabato prossimo, dalle 9 alle 16 presso il presso il Pala AVF del campo sportivo Iseppi in via Viazza I Tronco. Sempre l’Amministrazione ha programmato altre due serate informative: la prima lunedì alle 20,30 presso il Salone del Pellegrino, di fianco al Santuario, la seconda martedì 7 febbraio al Centro Parrocchiale di Spezzano, via Ghiarella, 252.