Carte d’identità, attesa di 5 mesi

"Stiamo lavorando per ridurre i tempi di emissione delle Carte d’identità elettroniche cercando, innanzitutto, di portare a regime l’organico con concorsi che verranno attivati presumibilmente entro l’estate. Tra le azioni da intraprendere, anche un’ulteriore spinta di digitalizzazione dei processi e la calendarizzazione di eventuali aperture straordinarie".

Lo ha detto l’assessore all’Anagrafe Vittorio Molinari rispondendo all’interrogazione del consigliere Dario Franco sui tempi di emissione delle Carte d’identità elettroniche. Il consigliere, evidenziando che i primi appuntamenti disponibili tramite il sito di prenotazione del Comune prevedono un’attesa di circa 5 mesi, ha chiesto quali azioni la Giunta sta mettendo in atto per accorciare i tempi di attesa.

L’assessore Molinari ha evidenziato come nel 2020 le Cie emesse siano state circa 15.600, nel 2023 oltre 27.400 e nel 2024 26.200, cui vanno aggiunte, per capire il fabbisogno di Cie, anche i 4.500 appuntamenti richiesti nel 2024 e già fissati in agenda per il 2025. "Si ipotizza quindi – ha affermato – che il fabbisogno annuale di Cie per la città di Modena sia di circa 30 mila 500 documenti. Una richiesta in aumento, in quanto viene usata non solo come documento di riconoscimento ma anche per il disbrigo di pratiche sia per enti pubblici che per soggetti privati, costituisce un’Identità digitale e viene preferibilmente richiesta al posto di quella cartacea in alcuni Paesi esteri".

Per gestire questa richiesta di emissione di Cie, l’assessore ha spiegato che al Front Office dell’Anagrafe "servirebbero indicativamente 20 operatori, anche tenendo conto di ferie, malattie, assenze, formazione permanente e dei neoassunti", a fronte dei 16 attualmente presenti, considerando oltre al personale a sportello per le Cie su prenotazione (ogni operatore assegnato a tempo pieno al rilascio delle carte d’identità ne emette circa 3.000 all’anno) anche operatori per i due sportelli dedicati ai documenti urgenti, addetti all’archivio anagrafico e al rilascio di certificati e autentiche, oltre a personale di coordinamento dell’ufficio.