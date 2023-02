Cartelli anti discarica sui carri, polemica al Carnevale di Finale

Diventa quasi un ‘giallo’ la questione dei cartelli antidiscarica esposti durante le sfilate del Carnevale dei bambini di Finale Emilia. C’è chi sostiene che il Comune avrebbe consigliato vivamente il comitato organizzatore di farli rimuovere, in vista della prossima domenica di corsi mascherati. Ma gli agricoltori non sarebbero per nulla intenzionati a fare marcia indietro.

Riepiloghiamo i fatti. Da diversi mesi a Finale è accesa la polemica sulla maxidiscarica che la Regione ha autorizzato alle porte della cittadina. Molti ritengono che sarà una vera e propria bomba ecologica, con un peggioramento delle condizioni ambientali e rischi per la salute pubblica. In prima linea sono proprio gli agricoltori che vedono nella realizzazione della discarica la rovina di terreni e di colture pregiate. Sabato scorso, come abbiamo ampiamente riferito, si è tenuta una manifestazione (indetta dall’Assemblea popolare, di cui fanno parte forze politiche trasversali, associazioni e gruppi), conclusa presso la sede municipale di viale della Rinascita. Il sindaco Poletti, prendendo la parola, ha assicurato il sostegno al no alla discarica.

I trattori che sabato hanno sfilato in corteo sono gli stessi che trainano i carri mascherati del carnevale dei bambini, giunto alla 45ª edizione. E appesi ai trattori, sia domenica 5 che domenica 12, erano i cartelli con il "No alla discarica". Il comitato carnevale ha ritenuto di lasciarli, interpretando un sincero sentimento popolare di affetto verso il paese. Ma questo avrebbe provocato qualche mugugno, arrivato in Comune. Secondo quanto si è appreso, domenica sarebbero stati effettuati dei controlli sui cartelli e lunedì il sindaco avrebbe contattato un rappresentante del comitato carnevale suggerendo in maniera amichevole di non rinfocolare polemiche. Il comitato carnevale, per evitare ogni discussione, avrebbe aderito. Dunque la prossima domenica i carri dovrebbero sfilare senza i cartelli della discordia. Ma – a quanto pare – alcuni agricoltori non sarebbero intenzionati a togliere i cartelli dai trattori che muovono i carri. Niente cartelli, niente trattori.

Tuttavia il comitato carnevale confida che questo braccio di ferro possa risolversi in modo da non compromettere l’ultima sfilata. In una nota, Carlo Valmori dell’Assemblea popolare esprime la solidarietà verso chi al carnevale vorrà esporre cartelli "No discarica", "anzi - scrive - li invitiamo a farlo per la salute dei cittadini, per il bene del paese, per il suo futuro. Così come ci teniamo a dire agli agricoltori: state tranquilli, non siete soli e chi si merita ed eventualmente finirà in tribunale non siete di certo voi".

Stefano Marchetti