Cartelli truffa affissi ai portoni "Dobbiamo verificare la residenza"

Attenzione ai cartelli truffa affissi sui portoni, sparsi in città e in provincia. A quanto pare ci sono malviventi che chiedono ai cittadini di lasciare le proprie abitazioni di residenza al fine di introdursi all’interno, per poi svaligiarle. Diverse le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine sia da Modena che da Sassuolo e Carpi. Le forze dell’ordine avvertono che sì tratta di una truffa volta a far si che i cittadini lascino le proprie case, aprendo così le porte ai ladri. In caso di rinvenimento del cartello in questione è bene avvisare le forze dell’ordine.