Cartoline agli anziani nelle case di riposo

L’Asp Delia Repetto ha aderito all’iniziativa della zona pastorale di Castelfranco Emilia ’Adotta un nonno estate 2023’. Tutti, bambini e adulti, sono invitati a scrivere agli anziani della struttura dai luoghi di vacanza, di pellegrinaggio o campi estivi. L’obiettivo è "riempierli di cartoline".

Il volantino indica tre strutture come destinatario: Asp Delia Repetto di via Circondaria nord, Villa S.Martino Due di via per Riolo e Casa di Riposo Parco della Graziosa, in via Madre Teresa di Calcutta. Una iniziativa che ha subito trovato il plauso del popolo dei social. E’ un modo – recapitare messaggi e cartoline – per far sentire meno soli gli anziani nel periodo estivo.