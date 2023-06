"Cartoline alle case di riposo, così gli anziani sono meno soli"

"Quest’estate adottate i nonni del territorio, scrivendo loro una cartolina". L’appello arriva dal sindaco Gargano e dalla direttrice dell’Asp Covili che invitano tutti a partecipare. Come anticipato ieri, parte quest’anno una nuova iniziativa ideata dalla Zona Pastorale di Castelfranco Emilia, che comprende oltre al capoluogo Cavazzona, Gaggio, Manzolino, Panzano, Piumazzo, Rastellino, Recovato e Riolo.

Il nome del progetto è "Adotta un nonno – Estate 2023" e praticamente invita tutti, grandi e soprattutto giovani, a scrivere una cartolina ai nonni e alle nonne ospiti nelle tre case di riposo presenti nella zona pastorale, ovvero Asp Delia Repetto (via Circondaria Nord 39), Villa San Martino Due (via Per Riolo 70) e Parco Della Graziosa (via Madre Teresa di Calcutta 1). Non importa conoscere personalmente un ospite della casa protetta: il progetto chiede solo, a chi andrà in vacanza durante l’estate 2023, di scrivere una cartolina dalla propria località di soggiorno a un anziano ospite delle tre case protette castelfranchesi.

Il personale delle strutture, a sua volta, recapiterà queste cartoline agli ospiti, facendo sentire che sono pensati e ricordati anche a distanza.

Tra coloro che si augurano della riuscita di questa iniziativa c’è appunto il sindaco, Giovanni Gargano, che commenta: "Questo progetto fa sì che nuove e vecchie generazioni, in un certo senso, si diano la mano. Credo sia molto condivisibile un’iniziativa del genere perché fa sentire meno soli. Esorto quindi tutti i bambini, ma anche gli adulti, a scrivere una cartolina agli anziani delle nostre case protette. Ritengo sia davvero un bel gesto, che costa poco ma può significare tanto per chi riceve questa attenzione". Anche Paola Covili, direttrice dell’Asp Delia Repetto, 62 anziani ospitati, promuove questo progetto. "Come Asp (azienda per i servizi alla persona) – spiega – cerchiamo sempre di partecipare laddove possibile alle iniziative proposte dal territorio. Proprio di recente abbiamo concluso l’esperienza, durata cinque incontri spalmati su due mesi, tra i nostri anziani e i bambini delle scuole dell’infanzia di Castelfranco, che si sono scambiati doni.

Questo progetto della Zona Pastorale di Castelfranco mira a fare sentire la vicinanza della comunità ai nostri anziani; mi auguro quindi abbia successo".

