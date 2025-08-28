Casa, accordo Cdp-Regione. Fondi per ristrutturare 130 alloggi

Ristrutturare e rendere nuovamente abitabili alloggi ora in disuso per rispondere alle esigenze di famiglie prive della possibilità di acquistare o affittare case a prezzi di mercato. È l’obiettivo dei finanziamenti che saranno erogati da Cassa depositi e prestiti con le agevolazioni garantite dalla Regione Emilia-Romagna per la ristrutturazione di 130 alloggi. Le risorse concesse sono indirizzate agli enti pubblici che gestiscono il patrimonio immobiliare in tre province della Regione: le Acer di Parma, Modena e Ravenna. I finanziamenti sottoscritti quest’estate servono a potenziare l’offerta di edilizia sociale con interventi di rigenerazione delle dotazioni immobiliari di proprietà comunale o appartenenti al patrimonio Acer, così da contrastare il disagio abitativo. Nel dettaglio, i prestiti sosterranno principalmente interventi di manutenzione straordinaria di alloggi da poter assegnare poi alle famiglie bisognose a canoni ridotti rispetto a quelli di mercato, favorendo l’inclusione sociale. Le città interessate ricadono nel territorio gestito dalle tre Aziende Casa: Parma, Modena, Ravenna, Sassuolo, Carpi, Castelfranco Emilia, Colorno, Berceto e Fidenza. Le ristrutturazioni consentiranno di rinnovare abitazioni sfitte da tempo e prevedono, a seconda dei casi, lavori di efficientamento e modernizzazione, come il rifacimento dei locali, la rimodulazione degli spazi, l’adeguamento degli impianti elettrici, il miglioramento dell’accessibilità per persone con disabilità. La collaborazione tra Cdp e Regione punta al recupero di immobili senza consumo di suolo.