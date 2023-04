Casa Carani, software per l’assistenza La cartella medica diventa digitale

La struttura protetta Casa Carani di Pievepelago è stata scelta per l’innovativo avvio nazionale di un software di nuova generazione per l’assistenza personalizzata degli ospiti, definito ‘modello unico italiano per la gestione del rischio in sanità’. Dopo il successo dell’Health Monitor, che durante la pandemia ha incrementato notevolmente la qualità dell’assistenza e del lavoro del personale all’interno della struttura, Casa Carani ha scelto nuovamente Margotta Medical installando ABCevo il nuovissimo software per la digitalizzazione della cartella socio-sanitaria. "Grazie ad esso, i documenti cartacei sono solo un brutto ricordo per gli operatori di Casa Carani che in pochi secondi registrano sul tablet la vita dell’ospite" spiega Luca Avagliano, Ceo di Margotta Medical.

"Il nostro team – aggiunge – ha messo tutto l’impegno nello sviluppo di un software che potesse coniugare il bisogno di sollievo dalla pressione lavorativa degli operatori e quello di assistenza personalizzata degli ospiti, ottenendo questo innovativo risultato, prevenendo errori cartacei". Alberto Bernardi, direttore della struttura Casa Carani di Pievepelago, è soddisfatto di poter avviare tra i primi in Italia questo software: "Sono felice di aver proseguito la collaborazione con Margotta Medical adottando ABCevo come prima struttura su Modena e provincia e tra le primissime in Italia. La nostra vocazione di Centro Residenziale Anziani è dedicare tutto noi stessi all’attenzione per gli ospiti e sono entusiasta di aver trovato in questa realtà un partner con gli stessi nostri valori. Mi auguro che i miei colleghi in tutta Italia seguano presto il mio esempio rendendo più efficienti le loro strutture". Il software di Margotta Medical migliora decisamente le performance aziendali, prevenendo l’errore umano del personale che nasce anche dalla scrittura su carta e dall’archiviazione fisica dei fascicoli. La struttura Casa Carani (di proprietà della Parrocchia di Pievepelago), unica del genere nell’alto Frignano, ospita 24 anziani di Pieve, Fiumalbo e Riolunato, ed ha da poco attivato un Centro Diurno, sempre in prima linea nel sperimentare ed offrire nuovi servizi e miglioramenti per l’assistenza agli ospiti che così possono restare vicini alle zone in cui hanno vissuto.

g.p.