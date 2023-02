Casa, Chiesa in campo "Povertà abitativa, serve più responsabilità Il mercato è ’drogato’"

di Paolo Tomassone Nel quartiere Sacca non ci sono solo quelli che alzano la voce, protestano e fanno barricate perché un’azienda ha deciso di ingrandirsi sul territorio o solo i proprietari di immobili che si lamentano perché l’amministrazione comunale ha scelto di trasferire il centro islamico in questa zona della città. Ci sono anche centinaia di famiglie provenienti dal Sud Italia che faticano a integrarsi nel quartiere e a relazionarsi con gli altri residenti. Così come ci sono decine di famiglie migranti che vivono in appartamenti dati in affitto con contratti regolari ma che di dignitoso hanno molto poco, senza acqua calda in cucina, con crepe sui muri grandi come un dito. Ci sono anche i ragazzi – stranieri e italiani – che non riescono a giocare a calcio perché nel giardino condominiale l’erba è troppo alta e gli studenti universitari fuorisede ammucchiati in bilocali per risparmiare sul canone di locazione. La Caritas diocesana ha deciso di ascoltare la voce di tutti e di raccogliere e analizzare le loro richieste nel documentario ‘Condòmini’ che verrà presentato giovedì alle ore 21 alla Fondazione Teatro San Carlo con lo scopo di avviare una riflessione sui temi emersi durante la ricerca che ha coinvolto...