Casa crollata, gara di solidarietà. Donazioni e aiuti anche dagli Alpini

Sono passate esattamente due settimane da quella terribile notte del 22 gennaio, quando, alle 4.20, un’esplosione ha provocato il crollo parziale di una casa di tre piani, in via Marri a Rovereto sul Secchia. Miracolosamente non ci sono stati morti ma solo feriti non gravi. La casa della famiglia Giovanardi è stata come ‘dilaniata’ da un’esplosione: i coniugi, i due figli e la nonna hanno davvero sfiorato la morte. Sono vivi ma hanno perso tutto. Per questo, da fine gennaio è stata lanciata una raccolta fondi su gofundme con lo scopo di fornire supporto immediata alla famiglia Giovanardi, offrendo sostegno per le necessità di base come alloggio temporaneo e beni di prima necessità, per ricostruire la loro vita quotidiana. "In tre minuti su sono succeduti molto miracoli – afferma Marinella Morselli Giovanardi –. Innanzitutto siamo vivi e in salute, e questo è il primo miracolo. Dopo vario peregrinare (subito alcuni giorni da mia sorella, poi una settimana in un bed & breakfast spesati dall’Amministrazione, e dopo in un’abitazione che una cara amica ci ha messo a disposizione), abbiamo trovato una casa in affitto a Rovereto. Una sistemazione non molto distante dalla nostra residenza precedente e questa vicinanza ci permetterà di ripristinare una certa ‘stabilità’ nella vita di tutti i giorni. Questo sarà particolarmente benefico per la mia mamma, che è ancora da mia sorella, e che ha vissuto in modo più intenso i disagi e i dispiaceri legati alla perdita della nostra casa. Noi non abbiamo più nulla. Quella terribile mattina alle 4 sono uscita scalza". Marinella riavvolge il nastro di quella notte: "Nostra figlia maggiore studia e vive a Parma. Per fortuna, perché la sua camera era proprio nella parte di casa crollata. Camera nella quale sono solita addormentarmi io dopo avere guardato le serie tv: quella sera però ero rimasta in soggiorno e poi sono andata a dormire nella stanza matrimoniale. Ecco il secondo miracolo. Dopo il boato sono corsa da mamma, che era al piano terra in una stanza adiacente, ho fatto giusto in tempo a percorrere le scale che poi nel giro di 20 secondi sono sparite. Terzo miracolo. Mio marito per aiutarmi a liberare mia mamma dalla trave che la bloccava, ha dovuto seguire un altro percorso, in attesa dei soccorsi. Non sapevo come e quando ci avrebbero salvati".

Per la catena di solidarietà, Marinella si è appoggiata a Simone Parrini, presidente dell’associazione italiana ‘X-Fragile’ sezione Toscana: due dei figli della famiglia Giovanardi sono, infatti, affetti da questa sindrome. "Il più piccolo, 13 anni – racconta Marinella – nonostante l’evento tragico, sembra rimasto sereno come sempre. Per lui, l’importante è poter stare accanto alle persone che gli vogliono bene, e percepisce una maggiore attenzione nei suoi confronti. Nonostante la perdita del materiale scolastico, ha dimostrato grande determinazione nel voler tornare a scuola immediatamente.

Grazie al supporto degli insegnanti, ha già ottenuto nuovi libri, uno zainetto e un astuccio. Inoltre, ha iniziato a frequentare il doposcuola in parrocchia, una novità rispetto al passato.

La figlia di 20 anni è rimasta più scossa dall’evento, ma è comunque tornata subito al lavoro e le ho chiesto di compilare una lista delle cose che ci servono, stanza per stanza". "Quando c’è stata l’alluvione in Romagna ho conosciuto questa piattaforma e ho fatto io stessa delle donazioni. Abbiamo talmente tante esigenze che un aiuto è fondamentale e devo ammettere che la catena della solidarietà si è mossa subito e prosegue. Ieri (sabato per chi legge, ndr) sono arrivati da noi gli alpini di Varese, che dopo aver consegnato a Forlì 50 computer, ci hanno portato a casa tutta la tecnologia di cui necessitavamo. Il tutto gratuitamente. Il Signore tiene sempre la sua mano su di noi".

Maria Silvia Cabri