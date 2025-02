Casa della comunità di Pavullo, sospeso il contestato cantiere

È sospeso il contestato cantiere Pnrr per la realizzazione della Casa della Comunità di Pavullo. Lo ha annunciato il sindaco Davide Venturelli (nella foto) a seguito dell’accordo che ha siglato con l’Ausl per una futura realizzazione della struttura con altre risorse. "Avendo ottenuto la garanzia di assegnazione prioritaria di fondi regionali – spiega il sindaco –, si potrà realizzare un intervento completo, riaprendo anche il tema della sulla sua collocazione, per la quale abbiamo accolto favorevolmente dall’ Ausl la disponibilità a valutare siti alternativi". Le risorse previste per la Casa della Comunità di Pavullo saranno spostate verso quelle di Pievepelago e di Vignola per poterle così ultimare. "Abbiamo sempre sostenuto che Pavullo abbia bisogno di una nuova Casa della Comunità e di nuovi investimenti per andare a colmare tutte le attuali necessità della nostra sanità territoriale – ha detto il primo cittadino - tuttavia il progetto che stava venendo avanti è stato progressivamente ridotto a causa di vari fattori economici esterni: si è passati dal progetto che prevedeva la realizzazione di una struttura completa a una finita per metà e con vari limiti sulla accessibilità".

Federica Galloni e Daniele Iseppi di Fd’I Pavullo definiscono questo cambiamento di programma "una vittoria del buon senso e della ragionevolezza. Abbiamo sollevato dubbi sulla reale necessità di una simile struttura e soprattutto sulla posizione scelta, da sempre vera ‘crociata’ del sindaco Venturelli". "Ora si apre una nuova opportunità", è la posizione del Partito Democratico che si dice pronto e disponibile, "come lo siamo sempre stati in questi anni, a lavorare e collaborare per individuare, confrontandosi con la cittadinanza, la soluzione migliore per una nuova collocazione e affinché il nuovo progetto includa servizi socio-sanitari che rispondano ai bisogni del territorio". Paolo Trande, consigliere regionale di Avs, ricorda che "il rischio di una struttura incompiuta e mal localizzata era molto alto e quindi, realizzarla e ricollocarla con fondi regionali appare essere la scelta migliore. Rimane il grande tema di quali servizi collocare nelle Case di Comunità".

Gian Carlo Muzzarelli, presidente della Commissione regionale Politiche per la salute e Politiche sociali, ha affermato che "insieme alla Regione e con la disponibilità di tutti gli interlocutori, a partire dal Comune di Pavullo, si trovano risposte forti e chiare per quegli investimenti in montagna che potenziano la rete dei servizi ospedalieri e sociosanitari".

Walter Bellisi