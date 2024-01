"Casa della Comunità, già richiesti i fondi aggiuntivi"

In merito alle criticità evidenziate da un Gruppo civico in merito alla progettata Casa della Comunità di Pievepelago, di cui è previsto solo un primo stralcio, giungono le precisazioni dell’Azienda Usl di Modena. "Analogamente a quanto già comunicato per la Casa della Comunità di Pavullo e come condiviso coi rappresentanti degli enti locali della provincia all’interno della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria – dicono i responsabili Usl – per tutti i progetti finanziati dal Pnrr, l’incremento dei costi dei materiali ha determinato la necessità di richiedere un finanziamento aggiuntivo per poter realizzare interamente le opere. In questo contesto, l’Azienda Usl di Modena ha deciso di mantenere la programmazione già definita, con la realizzazione complessiva di tutte le strutture procedendo per stralci funzionali e funzionanti. Ciò significa che in questa prima fase le strutture verranno completate esternamente in base alla volumetria definita dalla programmazione originaria, mentre internamente sarà realizzata e resa fruibile una parte, contenente i servizi ritenuti prioritari". "Tutto questo – proseguono – in attesa di reperire le somme attualmente mancanti, di cui l’Azienda, tramite la Regione Emilia-Romagna, ha già chiesto al Ministero l’adeguata copertura. Non fa eccezione la Casa della Comunità di Pievepelago: la struttura esterna sarà realizzata interamente e all’interno sarà resa accessibile e funzionante una parte al primo piano, oltre all’area dedicata ai parcheggi dei dipendenti al piano terra. In totale, sarà realizzato il 60% dell’opera (e non il 40% come riportato dal Gruppo civico), compresi gli infissi e l’impiantistica, che verrà messa in funzione nella parte completata e fruibile, mentre nel restante ’al grezzo’, una volta reperiti i fondi per il completamento e la messa in funzione, si dovrà solo provvedere a concludere gli allacciamenti".

"Come già evidenziato – conclude l’Usl – l’Azienda si è subito adoperata per richiedere finanziamenti aggiuntivi: ad oggi sono stati assegnati dal Fondo opere indifferibili solo 429mila euro, che sommati agli oltre due milioni e 100mila euro previsti all’origine, compongono il costo del primo stralcio funzionale della Casa della Comunità di Pievepelago. L’Azienda Usl, di concerto coi Comuni coinvolti, sta predisponendo un progetto in grado di rispondere ai bisogni della popolazione del territorio interessato, che vedrà l’avvio a breve di un percorso partecipato".