Casa della comunità, il taglio del nastro: "Siamo entusiasti"

Aperta già da giugno, ieri i cittadini mirandolesi hanno potuto partecipare della festa per l’inaugurazione della Casa della Comunità "Norina Galavotti". Realizzata all’interno dell’area dell’Ospedale Santa Maria Bianca, precisamente nell’Ala nord del Corpo 02 appositamente riqualificata, nei suoi 1400 metri quadri di superfice vi trovano spazio gli ambulatori dedicati a medici di Medicina Generale della medicina di gruppo MediGroup Mirandola e uno spazio riservato al volontariato e al Punto Unico di Accesso, per l’accoglienza e l’orientamento ai servizi, che sarà attivato a breve.

Il primo piano, invece, è occupato dagli ambulatori specialistici di Diabetologia, Ortopedia, Oculistica e Ortottica, insieme all’Infermiera di Comunità. "La struttura – ha sottolineato la direttrice generale Ausl Anna Maria Petrini – è accogliente e rispecchia nei suoi servizi i bisogni di salute che la società di oggi esprime, collegando l’assistenza territoriale a quella ospedaliera per garantire ai cittadini una presa in carico integrata e puntuale". Per la sindaca Budri "la Casa di comunità rappresenta un traguardo e un punto di partenza nel piano di riassetto della sanità territoriale".

al. gr.