Casa della Comunità in estate Procedono i lavori da 4 milioni

Dopo la tappa in ospedale, sindaco e assessore in visita al cantiere della futura Casa della Comunità, in via Peruzzi, accompagnati dai tecnici e dal Direttore del Servizio unico attività tecniche dell’Azienda USL, Pasquale Romio, e da Emanuela Ferri, Referente Aziendale Medicina d’Iniziativa e Continuità. La struttura esterna è definita, gli spazi interni sono delineati e adesso si lavora alla parte impiantistica: i lavori in corso dovrebbero concludersi in primavera per lasciare spazio alle autorizzazioni, ultima fase prima dell’avvio delle attività previsto in estate. La Casa della Comunità di Carpi, investimento da quasi 4 milioni di euro interamente coperto da fondi aziendali, rappresenterà l’hub distrettuale: a Novi e Rovereto è già presente una Casa della Comunità che sarà sede spoke, così come quelle in programma a Soliera e Campogalliano, in una logica di rete. La struttura carpigiana conterrà anche la nuova Centrale Operativa Territoriale, già attiva in sede provvisoria presso l’Ospedale Ramazzini, oltre a diversi servizi importanti per i cittadini come l’ambulatorio di continuità assistenziale e una medicina di gruppo che raccoglierà gli ambulatori di alcuni medici di medicina generale, lo sportello sociale, gli ambulatori per la gestione delle malattie croniche e il consultorio. La CdC sarà inserita in una rete che prevede, tra le altre attività, l’infermieristica di Comunità e un Ospedale di Comunità (oggi temporaneamente a Novi).