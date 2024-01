Casa della Comunità, la protesta: "Raccolte oltre seicento firme"

Prosegue la battaglia del comitato dei residenti di Serra di Porto contro la costruzione della Casa della Comunità di Pavullo, prevista nel campetto da calcio di via Stefani. Martedì, infatti, i rappresentanti del comitato hanno consegnato in Comune una lettera in cui si ribadisce il disappunto e si chiede un incontro pubblico con l’Amministrazione e l’Ausl, corredata da oltre 600 firme di cittadini - "residenti e non residenti di Serra di Porto" - contrari a questo progetto. "Vorremmo finalmente poter discutere della scelta di collocare la struttura in uno spazio verde, senza accessi adeguati e parcheggi, e poter esaminare il progetto – spiega Alessandra Gianelli, referente del comitato –. La nostra più grande paura è che, mancando parcheggi e accessi, nei prossimi anni si vada a distruggere anche la parte restante del parco". I problemi che i residenti evidenziano sono ormai noti: cemintificazione di un’area verde, traffico e carenza di parcheggi in un quartiere residenziale "già saturo". Inoltre, come già annunciato dall’Ausl, solo il 40% della metratura – per via dell’aumento dei costi edilizi – sarà completato con il finanziamento Pnrr: "La struttura rimarrà uno ‘scatolone’ incompiuto, un ecomostro sottoutilizzato", è la conclusione del comitato, che continua a non mollare nonostante, nel giro di poche settimane, sarà dato il via ai lavori. La stessa lettera di protesta consegnata in Comune è stata inviata al presidente della Regione Stefano Bonaccini, all’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, al presidente della Provincia Fabio Braglia, al presidente dell’Unione Gian Battista Pasini e ai dirigenti Ausl di Modena e Pavullo. Nel frattempo, a sostenere la battaglia del comitato è il Pd Pavullo, che ha presentato un’interrogazione (da discutere nel consiglio di gennaio) con la quale "si chiede al sindaco Venturelli e alla Giunta quali siano i servizi previsti nel progetto, se e quando verrà organizzata un’iniziativa pubblica e rassicurazioni riguardo al completamento della struttura. Le centinaia di firme raccolte - attaccano Matteo Manni e Susan Baraccani - suggeriscono quanto si sia rivelata sbagliata la collocazione imposta dal sindaco Davide Venturelli".

r.p.